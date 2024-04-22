«Украина вся измазана коричневой субстанцией»: Ходаковский о фашизме Ходаковский: помогая Киеву, страны Запада не в первый раз поддерживают фашизм

Фото: МО Украины

Украина «вся измазана коричневой субстанцией», заявил замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский в своем Telegram-канале, комментируя ситуацию в республике. По его словам, поддержка Киева западными странами объясняется тем, что ранее ряд европейских государств уже поддерживал фашизм.

Украина уже вся измазана коричневой субстанцией. Понимают Европа — особенно Израиль, — кому и чему прислуживают? Прекрасно понимают — это их осознанный выбор, — написал Ходаковский.

Он отметил, что датчане передают Украине самолеты, Норвегия скупает системы ПВО для Киева. Кроме того, содействие ВСУ оказывают французы, финны, болгары, румыны, добавил Ходаковский. Западные страны продолжают ненавидеть Россию и желают стереть ее с лица земли, подчеркнул замглавы Росгвардии ДНР.

В очередной раз выделяю для себя одну красную линию, проходящую и через время, и через пространство: те, кто один раз уже прислуживал фашизму — делают это снова, — заявил он.

Ранее Ходаковский заявил, что французский Иностранный легион никогда не имел репутацию боеспособного формирования. Так он оценил новость о том, что французские солдаты якобы появились в Славянске. По словам Ходаковского, ситуация похожа на плохой анекдот.