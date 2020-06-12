Украина возобновит работу КПП на границе с Крымом с 15 июня

https://static.news.ru/photo/73ceda24-ac94-11ea-a64f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Державна прикордонна служба України/dpsu.gov.ua

Пункты пропуска «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплынка» на границе с Крымом возобновят работу с 15 июня. Такое решение приняло правительство Украины.

Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, для граждан, которые пересекают границу, отменяется обязательная обсервация. Однако они должны будут дать письменное согласие на самоизоляцию с использованием приложения «Действуй дома». Нарушителям этого условия грозит штраф 17 тысяч гривен (около 44 тысяч рублей).



Кроме того, министерство обратилось к командованию операции Объединённых сил с просьбой изменить расписание работы КПП в Донбассе с учётом погодных условий. Предлагается разрешить пересекать границу в утренние и вечерние часы.

В самом Крыму с 15 июня отменяется обсервация для приезжающих, также с 15-го числа на полуострове практически полностью снимут режим самоизоляции. С 1 июля регион заявил о готовности принимать туристов, писал NEWS.ru.

Крым был присоединён к России на фоне Евромайдана в 2014 году. На полуострове прошёл референдум. Мировое сообщество его не признало, заявив о нарушении международного права, и рассматривает регион как часть Украины.