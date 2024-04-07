Украина ударила по ДНР кассетными снарядами: как ВСУ атакуют РФ 7 апреля

Фото: МО Украины

Несколько российских регионов накануне вновь подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины. По Горловке, Донецку и Макеевке в ДНР выпустили 12 артиллерийских снарядов, в том числе несколько кассетных. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате атак ВСУ в городе пострадали четырнадцать мирных жителей, включая детей. Кроме того, были атакованы Белгородская и Херсонская области. Подробности новых атак — в материале NEWS.ru.

Три города в ДНР подверглись обстрелу украинских войск

Украинские войска выпустили 12 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров, по Горловке, Донецку и Макеевке. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 04.00 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный) ...08:25 — населенный пункт Карловка — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров ...08.25 — населенный пункт Новосёловка Первая — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров», — говорится в сообщении.

Также представительство сообщило, что в 08.45 по Петровскому и Кировскому районам Донецка было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Четырнадцать человек пострадали при обстреле Донецка ВСУ

Четырнадцать мирных жителей, включая двоих детей, пострадали в субботу при украинских обстрелах Донецка, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

«ВФУ обстреляли Буденновский район, целенаправленно били по жилому массиву. По предварительной информации, пострадали семь мирных жителей: двое детей (мальчики 2010 и 2011 года рождения, ранения средней степени тяжести), женщины 1960, 1964 и 2000 года рождения, мужчины 1959 и 1977 года рождения», — написал он.

Кроме того, по словам Пушилина, при атаках ВСУ на Петровский район Донецка получили ранения женщины 1941 и 1952 годов рождения, в Куйбышевском — мужчина 1961 года рождения, в Никитовском районе Горловки — женщина 1960 года рождения.

Позже мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что еще три человека пострадали при субботнем обстреле Донецка со стороны ВСУ.

«Во время вчерашних обстрелов в Буденновском районе ранения получили женщины 1992 и 1995 года рождения, в Петровском районе — женщина 1961 года рождения», — написал он в своем Telegram-канале.

Всего за прошедший день зафиксировали 29 обстрелов со стороны киевского режима. По словам главы ДНР, украинские войска выпустили 77 боеприпасов.

В пятницу украинские военные обстреляли из артиллерийских орудий территорию шахты имени Скочинского в Кировском районе столицы ДНР. В результате атаки погиб электрослесарь.

Фото: МО Украины

Украинские беспилотники вновь атаковали Белгородскую область

Украинские беспилотники атаковали населенные пункты в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Сразу несколько населенных пунктов подверглось атакам ВСУ с помощью беспилотников. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По словам главы региона, в поселке Ленинский Шебекинского городского округа после сброса взрывного устройства загорелась кровля частного дома. Однако возгорание было оперативно ликвидировано. Село Дроновка Грайворонского городского округа атаковали FPV-дроны ВСУ. В результате четырех атак полностью сгорели два автомобиля, также повреждена линия газопередачи.

Фото: МО Украины

В Белгороде была объявлена ракетная опасность

Ракетная опасность была объявлена на территории Белгорода и Белгородского района в 21.38 мск. Сообщение о запуске сигнала появилось в Telegram-канале городской администрации.

«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

Спустя 25 минут тревогу отменили. Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен.

ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области

ВСУ за день нанесли 45 ударов из ствольной артиллерии по левобережью Днепра в Херсонской области. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что в результате атаки были повреждены здания двух школ. Кроме того, без электричества остались 2,8 тысячи человек в пяти населенных пунктах.

«Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра в Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 23 удара из ствольной артиллерии. С наступлением темноты было зафиксировано еще 22 прилета. В результате обстрела Алешек повреждение получили две школы. Кроме того, без света остались 2,8 тысячи абонентов „Херсоноблэнерго“ в пяти населенных пунктах области», — сообщил источник.

По его словам, за указанный период украинская артиллерия обстреляла шесть населенных пунктов — Алешки, Каховку, Новую Каховку, Старую и Новую Маячку и Ольгинку.

В Минобороны данную информацию не комментировали. Данные о разрушениях инфраструктуры и жертвах среди мирного населения уточняются.

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