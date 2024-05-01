Украина ударила дронами по четырем регионам: как ВСУ атакуют Россию 1 мая

Фото: МО Украины

Минувшей ночью системы ПВО сбили над территорией России шесть украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ. Три беспилотника перехватили и уничтожили над Воронежской областью, по одному — над Рязанской, Белгородской и Курской областями. Кроме того, обстрелам со стороны ВСУ подверглась ДНР. Отмечается, что украинская армия использовала кассетные боеприпасы. Все подробности новых атак ВСУ на территорию России — в материале NEWS.ru.

Сколько беспилотников ВСУ атаковало Воронежскую область?

Системой ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области был обнаружен и сбит беспилотник самолетного типа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Он отметил, что пострадавших и разрушений, предварительно, нет.

Ранее, в 02:14 мск, Гусев объявил об опасности атаки БПЛА в регионе.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружен и сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — говорится в сообщении губернатора.

Позднее глава региона сообщил еще о двух сбитых беспилотниках в пригороде Воронежа.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Всего, по уточнённым данным, ночью на территории региона было обнаружено и сбито три беспилотных летательных аппарата. Пострадавших нет», — написал Гусев.

По словам губернатора, в результате падения обломков одного БПЛА повреждения получили три частных домовладения: в них посечены окна, фасады, заборы, двери.

Что известно об атаке на Курскую область?

Ночью силами ПВО был сбит украинский беспилотник самолетного типа в Медвенском районе Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Ночью силами ПВО сбит украинский БПЛА самолетного типа в Медвенском районе. Спасибо нашим защитникам!» — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ подтвердили информацию о ночной атаке на Курскую область. Данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Белгородская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках Вооруженных сил Украины на российский регион. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

По его словам, в Белгородском районе по селу Бочковка был выпущен один артиллерийский снаряд, по селу Красный Хутор — 58 гранатометных выстрелов, по селу Журавлевка — три артиллерийских снаряда. Село Варваровка было атаковано с помощью двух БПЛА, село Соловьевка — с помощью одного беспилотника. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.

Фото: МО Украины

«Из гранатомета обстреляли село Щетиновка — зафиксировано десять гранатометных выстрелов. Также Щетиновка подверглась атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. В результате его падения повреждена кровля в одном частном жилом домовладении. Осколком снаряда повреждена линия электропередачи. Никто не пострадал», — написал Гладков.

Также, по словам губернатора, в селе Петровка на территории сельскохозяйственного предприятия беспилотником ВСУ была атакована «Газель» — в транспортном средстве выбиты стекла и посечен кузов. Село Малиновка противник атаковал с помощью одного дрона-камикадзе. Никто не пострадал, добавил Гладков.

«В Валуйском городском округе по селу Старый Хутор выпущено четыре минометных снаряда. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи. В селе Долгом и хуторе Нижние Мельницы противник атаковал с помощью БПЛА — по одному в каждом населенном пункте. Обошлось без последствий», — добавил глава региона.

В Волоконовском районе, по данным губернатора, под минометный обстрел попал хутор Старый — установлено два прилета. Пострадавших и разрушений нет. В районе села Лутовиново системой ПВО был сбит БПЛА самолетного типа.

«В Грайворонском городском округе под обстрел попала окраина села Безымено — зафиксировано четыре прилета. Окраина села Дроновка подверглась атаке ВСУ с помощью двух БПЛА, впоследствии сдетонировавших. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении Гладкова.

Глава региона также сообщил, что в Краснояружском районе по окраине села Репяховка было выпущено восемь минометных снарядов. В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Муром — зафиксировано три прилета. Пострадавших нет. Осколками снарядов посекло сарай частного жилого домовладения, также повреждены линии электро- и газоснабжения.

«По селу Зиборовка выпущено пять минометных снарядов, по селу Середа — шесть минометных снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет. Над селами Новая Таволжанка и Кошлаково системой ПВО сбито по одному БПЛА противника. Обошлось без последствий на земле», — заключил Гладков.

Позднее губернатор сообщил, что село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе.

Фото: МО Украины

«В результате прямого попадания беспилотника повреждена кровля хозпостройки во дворе частного жилого домовладения. Еще один дрон-камикадзе влетел в коммерческий объект торговли», — написал он.

В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Еще один российский регион подвергся атаке дронов ВСУ

Рязанская область 1 мая подверглась атаке БПЛА, сообщил губернатор Павел Малков. По предварительной информации, пострадавших нет.

«Рязанская область подверглась атаке беспилотного летательного аппарата. По предварительной информации, пострадавших нет, проводится проверка», — написал Малков в своем Telegram-канале.

Сколько раз за прошедшие сутки обстреляли территорию ДНР?

Украинские войска за прошедшие сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Отмечается, что всего ВСУ выпустили 21 боеприпас.

«Шесть фактов вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. <...> Один обстрел — на Донецком направлении. Пять обстрелов — на Горловском направлении», — говорится в сообщении представительства.

В представительстве добавили, что поступила информация о ранении двух гражданских лиц, в том числе ребенка 2019 года рождения.

Из какого оружия обстреляли Горловку?

Украинские военные применили кассетные боеприпасы при обстреле Горловки, где ранения получили ребенок и женщина, сообщило РИА Новости.

Фото: МО Украины

Согласно данным, обстрел велся по спальному кварталу в Никитовском районе Горловки. На месте обстрела — множество небольших воронок, характерных при применении кассетных боеприпасов. Также были найдены и соответствующие фрагменты снарядов.

Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил информацию о пострадавших.

«В результате обстрела Никитовского района Горловки пострадала девочка 2019 года рождения, она легко ранена. Кроме того, ранение средней степени тяжести получила женщина 1979 года рождения», — написал он в своем Telegram-канале.

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