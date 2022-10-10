«Украина — террористическая база»: Матвийчук объяснил удары по Киеву Военный эксперт Матвийчук: террористическая база на Украине должна быть уничтожена

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru прокомментировал удары по территории Украины. По его словам, Украина хоть официально и не признана государством-террористом, но на деле является террористической базой, которую необходимо уничтожить.

Главное, что сегодня сказал наш президент, — это то, что на Крымском мосту все-таки произошел теракт. И отсюда и пошли все остальные шаги. Украину еще не признали государством-террористом, но вся контролируемая ее властями территория и инфраструктура — это террористическая база, которая позволяет им выполнять функции террористов. И она, без сомнений, должна быть уничтожена, — заявил он.

Эксперт предположил, что вскоре удары по украинской электрической инфраструктуре, мостам и водозаборам продолжатся. По мере накала террористической борьбы воздействие на противоборствующую России силу будет расти.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Украина совершила три теракта против Курской АЭС, подрывая ЛЭП. Он отметил, что украинские власти своими действиями фактически поставили себя на одну доску с международными террористическими формированиями. Оставлять без ответа их преступления просто невозможно. В связи с этим по ее территории были нанесены массированные удары высокоточным оружием. Президент также заверил, что Россия будет жестко отвечать на продолжения попыток проведения терактов на своей территории.