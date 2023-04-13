«Потери ужасные»: сколько бойцов ВСУ погибло в СВО на самом деле Каковы могут быть реальные потери Киева и какие цифры называл министр обороны России Сергей Шойгу

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

С начала специальной военной операции России на Украине ВСУ потеряли от 124,5 тысячи до 131 тысячи человек убитыми и ранеными, при этом погибло от 15,5–17,5 тысячи военнослужащих ВСУ, утверждает Reuters со ссылкой на слитые в Сеть документы Минобороны США (Пентагона). Можно ли верить этим данным, каковы могут быть реальные потери Киева в ходе СВО и какие цифры называл министр обороны России Сергей Шойгу — в материале NEWS.ru.

Можно ли верить цифрам потерь ВСУ из «документов Пентагона»

Военный обозреватель Алексей Суконкин в разговоре с NEWS.ru предположил, что Вооруженные силы Украины потеряли намного больше, чем 15,5–17,5 тысячи. Он объяснил это «высокой интенсивностью конфликта» и применением современных и мощных средств поражения: артиллерии, авиации и т.д.

Эксперт отметил, что слив документов Пентагона, вероятно, стал частью дезинформационной кампании. Он не исключил существования в США и в целом на Западе двух вариантов документов, касающихся потерь ВСУ в ходе боевых действий: один для украинской и другой для российской аудитории.

«Проходила информация, что в США и в целом на Западе есть два варианта документов: отдельно для украинской и отдельно для российской аудитории с разными цифрами по потерям. Скорее всего, слив информации Пентагона — часть пропаганды, дезинформационной кампании. И Анна Маляр, замглавы Минобороны Украины, говорила поздней осенью 2022-го, что потери ВСУ не превышают 10 тысяч человек, глава СНБО Данилов заявлял то же. Сейчас риторика изменилась, говорят про ужасные потери, но цифры скрывают», — отметил Суконкин.

Фото: МО Украины

Он добавил, что «еще летом 2022-го в бундестаге озвучили данные разведок пяти государств, где указывали цифру в 212 тысяч погибших и раненых бойцов ВСУ, причем из них не менее 70 тысяч убитыми».

Сколько бойцов ВСУ могло погибнуть на самом деле

По словам Суконкина, в действительности потери ВСУ только убитыми могут составлять до 220 тысяч человек. Он объяснил, что «о плачевной ситуации в ВСУ говорит непрекращающаяся мобилизация».

«Подтверждение этому можно искать в непрекращающейся мобилизации на Украине, заявлениях Киева о том, что под ружье поставили свыше 1 млн человек. При этом число сухопутных войск около 360 тысяч. Куда тогда разница делась?» — задается вопросом эксперт.

Он добавил, что «самым страшным» событием для ВСУ в последние месяцы стала «мясорубка в Артемовске (Бахмуте)». Обозреватель считает, что противостояние в городе унесло «десятки тысяч жизней» украинских военных. Суконкин отметил, что размер потерь косвенно подтверждает срыв якобы планировавшегося зимнего наступления ВСУ.

«Самым страшным событием для ВСУ стала „мясорубка в Артемовске (Бахмуте)“, унесшая десятки тысяч жизней украинских военных. Цифры потерь косвенно подтверждает срыв планировавшегося зимнего наступления ВСУ. Киев вынуждено отправлял подкрепления в Бахмут и Соледар для удержания рубежей, демонстрируя политическую волю руководства», — рассказал Суконкин.

По его словам, во время боев в Артемовске ВСУ потеряли бригады, подготовленные как раз для зимней наступательной кампании, и теперь «Киев формирует их заново для боевых действий весной — летом 2023-го». Собеседник отметил, что о масштабах потерь ВСУ говорят опубликованные в Сети видео с кладбищ, на которых «украинские флаги уходят за горизонт».

Сколько раненых бойцов Украина может вернуть в строй

По словам Суконкина, современная медицина позволяет возвращать в строй до 90% раненых. Он объяснил, что оставшиеся 10% попадают под категорию «безвозвратные потери» — они не погибли, но принимать участия в боевых действиях больше не могут.

Фото: МО Украины

«Современная медицина возвращает в строй до 90% раненых. Только 10% засчитываются как безвозвратные потери — они не погибли, но принимать участия в боевых действиях уже не могут. Для сравнения, во время Великой Отечественной до 30% раненых не возвращались в строй из-за тяжелых ранений. Сейчас медицина шагнула вперед», — отметил обозреватель.

Почему Зеленский, несмотря на потери, не стремится начать мирные переговоры?

Суконкин в беседе с NEWS.ru объяснил, что президент Украины Владимир Зеленский не пытается начать мирные переговоры из-за страха за свою жизнь, «так как пока идет противостояние, он относительно защищен ВСУ».

«Первое, конечно, это страх за собственную жизнь, так как пока идет СВО, Зеленский относительно защищен ВСУ, ведущими боевые действия. Но если что-то изменится, с него спросят. Плюс правовые нормы, похожие на военное положение, позволяют бороться с инакомыслием любыми способами и средствами», — рассказал Суконкин.

По его словам, Зеленский «не способен самостоятельно принимать решения, так как действует по указке США». Если бы это было не так, то президент Украины «давно бы изменил отношение к происходящему из-за огромных потерь в живой силе, экономике и энергетической инфраструктуре страны», подчеркнул военный обозреватель.

Что говорил о потерях ВСУ Сергей Шойгу

До этого советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин говорил, что только в боях за Артемовск ВСУ потеряли от 15 тысяч до 20 тысяч человек.

В сентябре прошлого года министр обороны Сергей Шойгу называл потери украинской армии в результате специальной военной операции. По его словам, уже на тот момент ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 110 тысяч солдат, что составляет примерно половину армии.