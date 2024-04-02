Украина применила против России боевой ИИ CNN: Украина применила против России беспилотники с боевым ИИ

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Украина применяет против России беспилотные летательные аппараты с боевым искусственным интеллектом сообщает телеканал CNN. Отмечается, что ИИ используется для точного наведения БПЛА на цель.

Каждый летательный аппарат имеет процессор со спутниковыми данными и данными о местности, — сообщил источник.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что российские инженеры смогут изучить уникальное крыло-камикадзе, ранее перехваченное над территорией ЛНР. По его словам, в будущем это поможет ограничить работу соответствующих аппаратов. Объясняя кустарный способ изготовления этого крыла, эксперт заявил, что причиной являются проблемы с финансированием ВСУ. О перехвате уникального крыла-камикадзе ВСУ сообщалось 28 марта. Известно, что для навигации аппарат использовал американский датчик GPS, а в качестве поражающих элементов беспилотник переносил пластит.

Утром 2 апреля беспилотники атаковали общежитие в Елабуге и предприятие в Нижнекамске. На распространившихся кадрах видно, как к строению приближается дрон самолетного типа, после чего происходит взрыв.