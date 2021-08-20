Украина поддержала санкции США против сотрудников ФСБ России

Министерство иностранных дел Украины выступило с поддержкой санкций, которые Соединённые Штаты ввели против сотрудников ФСБ, которых называют причастными к отравлению оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, в Киеве поддержали ограничения, касающиеся экспорта из РФ ряда категорий товаров с двойным назначением. В МИД отметили, что Украина ввела аналогичные меры против Москвы в 2014 году в связи с российской агрессией.

Использование химического оружия как способа преследования политических и общественных деятелей, представителей национальных меньшинств, журналистов, который системно практикуется Кремлём, противоречит международным обязательствам РФ, — говорится в сообщении.

Украина призвала российские власти «прекратить подобную практику», а международное сообщество — действовать более решительно, чтобы предупредить «деструктивную деятельность России».

Ранее власти США заявили о вводе санкций против девяти физических лиц и двух организаций из России, которые считаются причастными к отравлению оппозиционера Алексея Навального. Ограничения коснутся в том числе сотрудников ФСБ, а также организаций, которые «развивали потенциал России в сфере химического оружия». В чёрном списке оказались директор Института криминалистики ФСБ генерал Кирилл Васильев, его заместитель Станислав Макшаков, сотрудники учреждения Алексей Александров и Иван Осипов, а также глава специального технологического центра ФСБ генерал-майор Владимир Богданов и сотрудник ФСБ Владимир Паняев. Под ограничительные меры также попали генерал-полковник, начальник Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ Алексей Седов, а также сотрудник Института криминалистики ФСБ Константин Кудрявцев.

В санкционном списке также оказались 27-й и 33-й Центральные научно-исследовательские институты Минобороны России, поскольку вели «работу в оборонном и военном секторе Российской Федерации», а также бывший директор 27-го института Артур Жиров.