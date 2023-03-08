Украина отказалась забирать из плена 70 солдат Москалькова сообщила об отказе Украины обменять 70 пленных солдат ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ под Лисичанском

Киев отказался обменять на россиян 70 пленных солдат ВСУ, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Омбудсмен заявила, что в последний момент Украина решила обменять 90 человек вместо 160-ти по ранее согласованной формуле. Москалькова опубликовала список украинцев, остающихся в плену, в своем Telegram-канале. В перечне только мужчины, самому старшему из них 58 лет, самому младшему — 22 года.

В продолжение моего вчерашнего комментария об обмене. Вот список 70 солдат, которых украинская сторона не захотела обменять на наших ребят. Как говорится, делайте выводы, — написала Москалькова.

В рамках очередного обмена, состоявшегося 7 марта, Россия вернула из плена 90 военных. Киев вернул 130 украинцев, включая бойцов с «Азовстали» и солдат, плененных в районе Артемовска и Соледара. В прошлом месяце провели два обмена: 4 февраля, когда были освобождены 63 россиянина и 116 украинцев, и 16 февраля, когда Россия вернула 101 человека, а украинская сторона — 100 военных и бывшего заммэра Энергодара Ивана Самойдюка.

Ранее появилось видео с российскими военнослужащими, освобожденными в рамках обмена 7 марта. В Минобороны РФ сообщили, что бойцов направили на лечение в Москву.