Указы Путина игнорируют? Когда зарплаты учителей и врачей станут достойными

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Российские медработники хронически перерабатывают, пишет «Коммерсант» со ссылкой на опрос профессиональных сервисов «Актион медицина» и «Врачи РФ». Из-за чрезмерной нагрузки 26% опрошенных врачей хотят сменить профессию. Аналогичная ситуация с учителями — шесть из десяти жалуются на сверхурочные. С чем связаны переработки медиков и педагогов, как исправить ситуацию и сделать зарплаты справедливыми — в материале NEWS.ru.

Почему врачи перерабатывают

Сопредседатель Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал в разговоре с NEWS.ru поделился мнением, что систематические переработки врачей — «это устоявшаяся практика в России». По его словам, большинство из них работают на 1,25 и 1,5 ставки.

«Есть и те, кто на 2,5 ставки работает. В сельской местности особенно», — подчеркнул Коновал.

Он считает, что врачи перерабатывают из-за низкой зарплаты и, как следствие, дефицита кадров в сфере здравоохранения.

Заместитель председателя Профсоюза работников здравоохранения РФ Михаил Андрочников согласился с Коновалом. Он напомнил, что Министерство здравоохранения России рекомендует иметь по одному врачу каждой узкой специальности на 20 тысяч человек и одного терапевта на 1700 человек.

«Но если специалистов физически нет, то он будет один и на 40 тысяч населения, и на 60. Естественно, он будет работать с повышенной нагрузкой. Врачей нет из-за низкой зарплаты», — высказал мнение Андрочников в беседе с NEWS.ru.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила NEWS.ru, что «ни один доктор сегодня не работает с 08:00 до 14:00».

«Чтобы заработать деньги, они должны работать не на одну ставку, как обычно, и не на полторы, а на две, наверное. Но на две их ставить не могут, поэтому они берут и зарабатывают эти средства большими переработками», — объяснила она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие зарплаты у врачей

По данным Росстата, в I квартале 2023 года средний заработок врачей составил 100,9 тыс. рублей. В январе — сентябре 2022-го этот показатель равнялся 95,4 тыс. рублей.

По мнению Коновала, эту сумму медики получают за работу на нескольких ставках, потому что средняя зарплата рассчитывается не по окладу, а по доходу физического лица.

«То есть они (авторы расчетов. — NEWS.ru) берут общую сумму, потраченную на зарплаты врачам, делят на количество физических лиц, то есть работников, и получают прекрасную среднюю зарплату, соответствующую майским указам Путина», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Коновал высказал мнение, что администрации некоторых больниц и поликлиник могут влиять на статистику и другими способами: например, в случае нехватки врачей поручать прием пациентов фельдшерам. По словам представителя профсоюза, после этого специалисту сообщают, что он выполнил работу по совместительству, и начисляют лишние деньги. Эту сумму врач должен отдать фельдшеру.

«И эти деньги тоже идут в статистику по зарплатам», — добавил Коновал.

По информации Коновала, примерный оклад врача в регионах может составлять примерно 30–40 тысяч рублей до вычета НДФЛ, средний медперсонал может получать от одного МРОТ (16 242 рубля. — NEWS.ru) до 20 тысяч рублей в зависимости от региона. Как подчеркнул Коновал, в Москве ситуация другая и зарплаты выше.

«В большинстве случаев, чтобы достойно существовать, врачи сами заинтересованы в переработках. Их поставили в такие условия, они вынуждены. И это очень выгодно работодателям, администрациям, чиновникам, региональным властям», — считает Коновал.

Андрочников уточнил: Профсоюз работников здравоохранения РФ выступает за то, чтобы средняя зарплата врачей и медперсонала рассчитывалась на одну ставку, а не на доход физического лица.

«Сейчас те положения, которые были заложены в майских указах президента, конечно, выполняются. Но зарплаты рассчитываются не на одну ставку, а на полторы или даже две», — сказал он.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Сколько врачей уходит из профессии

По словам Андрея Коновала, из-за больших нагрузок и низких зарплат врачи нередко уходят из государственных больниц и поликлиник в частные клиники или вовсе из профессии.

«За последние 15 месяцев количество врачей в России сократилось на 7,5 тысячи в абсолютных цифрах по стране. То есть существенно в условиях дефицита кадров. У нас из года в год количество врачей, среднего и младшего персонала сокращалось. Единственное исключение — два ковидных года, когда был прирост из-за дополнительных выплат», — отметил он.

Коновал добавил, что сложившаяся ситуация сказывается на качестве медицинских услуг в стране. По его мнению, врачи теряют мотивацию и вынуждены принимать больше пациентов, из-за чего сокращается время приема. В государственных медучреждениях оно может составлять лишь 8–10 минут, уточнил Коновал.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как исправить ситуацию с низкими зарплатами врачей

Депутат Госдумы Татьяна Соломатина считает, что сложившуюся ситуацию можно исправить лишь с помощью политического решения — сделать прозрачной заработную плату.

«Нужно сделать 70% основной оклад, а все остальное — надбавки. А сегодня у нас 30% оклад, а все остальное врач должен заработать по каким-то другим параметрам. Сегодня эта окладная составляющая очень маленькая. Молодой врач приходит, у него минимальный оклад около 17 тысяч рублей или того меньше по тарифной сетке», — говорит она.

Коновал полагает, что урегулировать ситуацию с кадрами в сфере здравоохранения можно единственным способом — увеличить зарплаты врачам и медперсоналу. По его словам, внедрение единой отраслевой системы оплаты труда решит проблему. Коновал напомнил, что президент России давал такое поручение еще в 2019 году.

«Эта система должна определить четкие правила формирования размера окладов в каждом регионе, урегулировать перечень определенных стимулирующих выплат и правила их начисления. И даже были совершены определенные шаги в этом направлении. Были внесены поправки в Трудовой кодекс и разработан проект, который выравнивал зарплаты в существенной части регионов», — рассказал Коновал.

Но запуск проекта сначала перенесли на 2022 год, а потом — на 2025-й, добавил эксперт. По его мнению, именно из-за этого ситуация с зарплатами не изменилась.

«Теперь в 2025 году, даже если его запустят, только „пилот“ будет идти около года. А там кто знает, что будет. Я лично не рассчитываю, что в обозримом будущем мы получим адекватную систему оплаты труда», — считает Коновал.

Почему учителя жалуются на переработки

С переработками также сталкиваются учителя в школах. По данным опроса SuperJob, 6 из 10 преподавателей жалуются на сверхурочную нагрузку.

Сопредседатель центрального совета Межрегионального профсоюза работников высшей школы «Университетская солидарность» Павел Кудюкин подтвердил NEWS.ru, что учителя в школах действительно перерабатывают по тем же причинам, что и врачи: низкая зарплата и нехватка кадров.

«Учителя работают в основном более чем на полторы ставки. Отчасти это результат того, что зарплата недостаточная. Еще у нас большой дефицит кадров. Бывает, руководители школ, чтобы выполнить майские указы президента, не дают работать на одну ставку, иначе у них не сойдется отчетность», — высказал мнение Кудюкин.

Многие педагоги предпочитают подрабатывать репетиторами, чтобы получать достойный доход, а не брать допнагрузку в школе, считает Павел Кудюкин. По его словам, это приводит к ухудшению качества обучения в государственных школах и оттоку кадров в коммерческие структуры.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сколько получают учителя

По подсчетам Росстата, учителя в первом полугодии 2023 года в среднем получали 63,6 тысячи рублей. Однако зарплаты сильно отличаются от региона к региону, рассказал NEWS.ru директор московской школы № 109 заслуженный учитель России Евгений Ямбург.

«Законодательство устроено так, что люди должны получать среднюю зарплату по региону. Но это приводит к огромной несправедливости. Например, есть регионы-доноры: Москва, Санкт-Петербург. Если я как директор школы буду платить учителям меньше 90 тысяч рублей, меня просто снимут с работы», — говорит он.

Евгений Ямбург добавил, что дополнительные деньги положены и молодым учителям, которые приходят работать в московские школы. По его словам, они получают надбавку в течение нескольких лет, пока не приобретут категорию.

«Но уже в Подмосковье платят в два раза меньше. А если мы возьмем Екатеринбург, то учитель высшей категории, который вынужден учить по 30 часов в неделю, может получать 25 тысяч рублей. А цены, между прочим, везде одинаковые», — добавил Евгений Ямбург.

По его мнению, в России нужно создавать единое образовательное пространство и платить учителям достойно в любом регионе.

Как решить проблему с низкими зарплатами учителей

Евгений Ямбург заявил, что проблема с зарплатами учителей не нова: ей как минимум 120 лет.

«В 1902 году Антон Павлович Чехов написал: „Нищий учитель — это позор для страны“. Ленин говорил, что надо поднять учителя на недосягаемую высоту. Мы его поднимали, он падал. Поэтому проблема в России, мягко говоря, не новая», — рассказывает он.

По мнению Ямбурга, в России до сих пор нет механизма, который позволил бы решить проблему. Заслуженный учитель РФ считает, что для изменения ситуации в лучшую сторону нужно менять законодательство.

«В законе должно быть определено, что размер заработной платы учителя определяет не регион, а государство. Потому что сейчас регионы командуют. Нужно внести законодательные поправки, тогда и новый механизм появится. Но предварительно нужно просчитать деньги: хватит или нет», — подчеркнул Евгений Ямбург.

Что говорит Путин о зарплатах учителей

На заседании Госсовета 27 декабря президент России Владимир Путин обратил внимание на зарплаты учителей. Он отметил, что необходимо совершенствовать и делать более справедливыми меры оплаты труда педагогов.

Путин спросил министра просвещения Сергея Кравцова, какова доля мужчин-учителей в российских школах. Министр ответил, что их около 15%.

«Зарплату надо повышать», — прокомментировал Владимир Путин.

Кроме того, по его словам, необходимо «снять с учителя непрофильную нагрузку, четко очертить круг обязанностей классных руководителей, привлекать и сохранять в системе образования молодых».

«Напомню, что в 2012 году было принято решение об увеличении средней зарплаты педагогов до уровня среднемесячного дохода по трудовой деятельности в конкретном регионе. Эта мера сыграла определенную роль в повышении статуса учительского труда, вместе с тем нужно совершенствовать и делать справедливыми механизмы оплаты труда педагогов. Прежде всего — заметно увеличить доходы учителей в тех регионах страны, где они существенно ниже, чем в среднем по стране», — сказал Путин.

Иначе, как отметил президент, растет дефицит педагогических кадров, страдает качество преподавания. Глава государства подчеркнул, что все это нарушает принцип равенства права на образование, и призвал реализовать системные решения проблемы.

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