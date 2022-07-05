УК индексируют на процент инфляции: классификацию ущерба не меняли 19 лет Новый закон предполагает смягчение наказания за экономические преступления. Об этом на недавнем форуме говорил Владимир Путин

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Уголовный кодекс Российской Федерации

В России могут смягчить наказание за экономические преступления определенного типа. Соответствующий законопроект уже появился в кулуарах. На днях его представят на заседании правительства. Согласно новым правилам, юридические лица, которые уклоняются от уплаты налогов, ждет более мягкое наказание. Необходимость такой меры объясняется тем, что из-за инфляции штрафы выглядят несоразмерными деянию. Опрошенные NEWS.ru эксперты оценили необходимость закона.

В ближайшее время в России могут пересмотреть параметры определения крупного и особо крупного ущерба по экономическим статьям. Соответствующий проект Федерального закона внесут на отзыв в правительство на днях. Предлагается увеличить в два раза размер суммы налогов, сборов и страховых взносов, считающихся крупными и особо крупными, — от этого напрямую зависит предельное наказание.

Впервые об этом заговорили в конце июня. Президент России, выступая на ПМЭФ-2022, призвал пересмотреть параметры определения крупного и особо крупного ущерба по экономическим статьям Уголовного кодекса. Президент также призвал декриминализировать ряд других составов экономических преступлений.

Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума

Изменения планируется внести в статью 198 УК РФ «Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов» и статью 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов».

Например, по статье 199 УК за уклонение от уплаты налогов в крупном размере (15–45 млн рублей) сейчас грозит лишение свободы на срок до двух лет. За ущерб в сумме более 45 млн — до шести лет заключения. Эти пороги предлагают увеличить вдвое — до 30 млн и 90 млн соответственно. По мнению инициаторов, таким образом можно восстановить баланс между тяжестью правонарушения и строгостью наказания в сфере.

Параметры определения крупного и особо крупного ущерба не менялись с 2003 года, несмотря на накопленную за 19 лет инфляцию. В итоге тяжесть наказания за ряд преступлений в нынешних реалиях выглядит просто несоразмерной, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В Госдуме поддерживают тренд на декриминализацию экономических преступлений. Об этом сообщил заместитель председателя комитета ГД по финансовому рынку Аркадий Свистунов.

Надо обеспечить максимальную свободу предпринимателям от различного административного давления. Особое давление на бизнес создается при помощи угроз уголовного преследования, которые в настоящее время очень легко провоцируются со стороны отдельных представителей правоохранительных органов, при этом указанные отдельные представители используют очень низкие количественные показатели размера ущерба для возникновения оснований для уголовной ответственности, — сказал Свистунов.

Данный законопроект направлен на либерализацию уголовной ответственности за ряд преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей, сообщила NEWS.ru председатель коллегии адвокатов Мария Светлова.

В результате таких изменений уменьшится количество уголовных дел по указанным статьям и количество налоговых проверок. Теперь для заключения предпринимателей под стражу потребуются исключительные основания. Новый закон хорош для предпринимателей тем, что они смогут спокойно реагировать на проверки. Ведь налоговики не смогут оказывать на них давление привлечением сотрудников ОБЭПа. Мария Светлова председатель коллегии адвокатов «Диалог»

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Тома одного из дел доставляют в здание Мещанского районного суда Москвы

Необходимость в принятии закона возникла давно. Нужно увеличить порог, с которого начинается уголовная ответственность за экономические преступления, сообщил в беседе с NEWS.ru ведущий адвокат по экономическим преступлениям Антон Матюшенко. Потому что большинство предпринимателей жалуется, что суммы эти небольшие. И даже честных игроков начинают душить — устраивают полицейские проверки, приходит ОБЭП.

Есть преступления, которые на сегодняшний момент слишком мелкие, чтобы их считать преступлениями. Не должна наступать уголовная ответственность. Можно ограничиться только разрядом правонарушения. Это не снимает ответственности административной, налоговой. Антон Матюшенко ведущий адвокат по экономическим преступлениям

Глобальная цель этого законопроекта — это облегчение ведения бизнеса, считает адвокат. Следующим шагом, должно стать выдача беспроцентных кредитов представителям малого и среднего бизнеса. Это станет хорошим толчком для развития.