https://static.news.ru/photo/208f0c14-deed-11e9-8849-fa163e074e61_660.jpg Пол Уилан Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Обвиняемый в шпионаже гражданин США Пол Уилан отказывается делать в России операцию без консультации со своими лечащими врачами из США или Канады. Знакомые медики у подозреваемого есть в обоих государствах Северной Америки.

Администрация СИЗО «Лефортово» не против дополнительной консультации. Конечно, если ситуация будет критической, его увезут на скорой оперироваться. Но если есть возможность дополнительной консультации, то её можно провести, — объяснила адвокат фигуранта Ольга Карлова.

Юрист добавила, что пока жизни Уилана ничего не угрожает, пишет ТАСС .

Сотрудники ФСБ задержали обвиняемого 28 декабря 2018 года. Он является гражданином Ирландии, Канады, США и Великобритании. Следствие считает, что Уилан получил флешку с перечнем сотрудников одного из секретных российских ведомств. Подобная информация является гостайной.

Обвиняемый же утверждает, что думал, будто на переданном ему носителе содержатся данные культурного значения.

Ранее следствие предъявило Уилану обвинение в шпионаже в окончательной редакции, писал News.ru.