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Ухудшилось состояние актёра Валерия Гаркалина

13:29, 23 октября 2021
Ухудшилось состояние актёра Валерия Гаркалина Валерий Гаркалин Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Состояние Валерия Гаркалина ухудшилось. Лёгкие актёра практически полностью поражены. Он по-прежнему находится в реанимации и подключён к ЭКМО. Существует риск развития тромбозов, сообщает Telegram-канал Mash. 

Народный артист РФ Валерий Гаркалин находится в клинике в Коммунарке с коронавирусом. Сегодня появилось сообщение об ухудшении его самочувствия. Сатурация упала до 40%. Врачи отмечают постепенное снижение функции лёгких. Кроме того, в организме артиста повышаются маркеры воспаления, что говорит о  риске развития тромбозов.  

Ранее сообщалось, что Гаркалин вышел из комы и врачи даже отменили часть препаратов. В его состоянии прослеживалась положительная динамика. О госпитализации Валерия Гаркалина в реанимацию стало известно 5 октября. Его состояние оценивалось как тяжёлое. Врачи зафиксировали у него сильное поражение лёгких. Артиста подключили одновременно к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Ранее сообщалось, что в московскую больницу с коронавирусом доставили отца Юлии Началовой, композитора и аранжировщика Виктора Началова. Медики оценивли его состояние как среднетяжёлое.

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