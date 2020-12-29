Уходящий 2020 год отличился аномально рекордной погодой

https://static.news.ru/photo/a662e186-4b3d-11eb-91bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Погода в 2020 году обновила рекорды по целому ряду показателей, сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс.Погода».

Так, зима 2019-2020 года признана самой тёплой за всю историю метеонаблюдений в России. В Москве же впервые средняя температура воздуха в зимний период превышала 0 градусов.

Летом уходящего года климатические рекорды регистрировались на Урале и в Сибири. Например, в Екатеринбурге в середине июля столбики термометров показывали до 39 градусов.

Кроме того, прошедший октябрь побил рекорды тепла в столице, Волоколамске, Можайске, Смоленске, Воронеже, Белгороде, Твери, Рязани, Туле, Курске, Брянске, Владимире и Тамбове. В Санкт-Петербурге такую аномально теплую для октября погоду фиксировали последний раз сто лет назад.

Однако, по словам аналитиков, 2020 год отличился не только потеплением. Так, синоптики признали декабрь в Сибири одним из самых холодных в истории. В ряде городов температура опускалась ниже 40 градусов, передаёт «Вести.Ru».

Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что первый месяц 2021 года в одних регионах России будет аномально тёплым, в других — аномально холодным.