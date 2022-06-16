Уход западных производителей фарфора из России освободил нишу для гжели

Фото: Alexandr Romanchenko/Russian Look/Global Look Press

Западные производители фарфора покинули российский рынок, это дает возможность российским производителям гжели занять освободившуюся нишу, заявил генеральный директор УК «Гжель» Роман Прокопьев. По его словам, модернизацию отрасли начали в 2019 году, когда ведущие специалисты из Европы и Китая установили технологии, позволяющие снизить себестоимость изделий и повысить производительность, передает «360».

Продукция наша был консервативной, сейчас мы привлекли ведущих специалистов из Европы и Китая, это было два года назад. Они нам установили новейшую технологическую линию, которая позволит увеличить производство фарфора и снизить себестоимость на всех ключевых этапах, — подчеркнул Прокопьев.

Согласно исследованиям компании, фарфоровая продукция не стоит в приоритете у россиян. Чтобы поднять ее популярность, считает Прокофьев, необходимо сделать изделия более полезными в домашнем обиходе. По его словам, «что-то сувенирное» уже не в тренде. Он считает, что коллаборация «Гжели» с известными брендами поможет привлечь молодежную аудиторию. Также повысить популярность подобных изделий могут туристы, отметил Прокофьев.

В любом случае они покупают какую-то продукцию предприятия и потихонечку начинают пополнять коллекции, которые могут между собой сочетаться. Таким образом мы выращиваем клиентскую базу, которая будет постоянным потребителем нашей продукции, — резюмировал он.

Ранее из России ушли производители не только фарфора, но и одноразовой посуды. Финская компания Huhtamaki, например, прекратит все операции в России. Она продолжит деятельность в переходный период и будет искать покупателей для своих предприятий.