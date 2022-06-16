Западные производители фарфора покинули российский рынок, это дает возможность российским производителям гжели занять освободившуюся нишу, заявил генеральный директор УК «Гжель» Роман Прокопьев. По его словам, модернизацию отрасли начали в 2019 году, когда ведущие специалисты из Европы и Китая установили технологии, позволяющие снизить себестоимость изделий и повысить производительность, передает «360».
Продукция наша был консервативной, сейчас мы привлекли ведущих специалистов из Европы и Китая, это было два года назад. Они нам установили новейшую технологическую линию, которая позволит увеличить производство фарфора и снизить себестоимость на всех ключевых этапах, — подчеркнул Прокопьев.
Согласно исследованиям компании, фарфоровая продукция не стоит в приоритете у россиян. Чтобы поднять ее популярность, считает Прокофьев, необходимо сделать изделия более полезными в домашнем обиходе. По его словам, «что-то сувенирное» уже не в тренде. Он считает, что коллаборация «Гжели» с известными брендами поможет привлечь молодежную аудиторию. Также повысить популярность подобных изделий могут туристы, отметил Прокофьев.
В любом случае они покупают какую-то продукцию предприятия и потихонечку начинают пополнять коллекции, которые могут между собой сочетаться. Таким образом мы выращиваем клиентскую базу, которая будет постоянным потребителем нашей продукции, — резюмировал он.
Ранее из России ушли производители не только фарфора, но и одноразовой посуды. Финская компания Huhtamaki, например, прекратит все операции в России. Она продолжит деятельность в переходный период и будет искать покупателей для своих предприятий.