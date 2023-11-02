Уход с Первого канала, ссора с Малышевой: куда пропал Геннадий Малахов

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Геннадий Малахов

Телеведущий Геннадий Малахов известен по программе «Малахов+», где он рассказывал о методах лечения всевозможных заболеваний и народной медицине. Чем занимается сейчас, куда пропало его шоу?

Чем известен Геннадий Малахов

Геннадий Малахов родился 20 сентября 1954 года в городке Каменск-Шахтинский в Ростовской области. Окончив школу, он поступил в ПТУ, где получил специальность электрослесаря. Затем продолжил образование в Центральном институте физической культуры в Москве.

В студенческие годы Малахов сильно заболел — после прекращений занятий спортом у него начались проблемы с гландами. Ему помог некий Юрий Павлович, который с помощью йоги и особого очищения организма вылечил болезнь. Малахов заинтересовался идеями нетрадиционной медицины и спустя время познакомился с писателем Владимиром Черкасовом, который предложил Малахову литературные труды Пола Брэгга, Герберта Шелтона и Нормана Уокера — все на соответствующую тему.

После этого Малахов основал оздоровительный клуб «Бодрость», где проводил занятия по гимнастике, йоге, ушу и рассказывал посетителям о правильном питании, способах чистки печени. В начале 90-х появились его первые книги: два тома «Целительных сил».

В апреле 2006 года на Первом канале вышла передача «Малахов плюс Малахов», где ведущими выступали два однофамильца: Геннадий Малахов и Андрей Малахов. Спустя месяц Андрей покинул проект, а саму программу переименовали в «Малахов+».

О чем была программа «Малахов+»

Программа «Малахов+» позиционировалась как передача для тех, «кто думает о своем здоровье, кто стремится изменить жизнь к лучшему, кто никогда, даже в самых безвыходных ситуациях, не отчаивается, кто ищет идеи и находит свой путь к радостной и счастливой жизни».

Темы и тезисы для новых выпусков телезрители могли отправлять по почте, телефону или через интернет. Выпуски проходили по заранее прописанному сценарию и всегда демонстрировались в записи. Среди приглашенных гостей, изображавших врачей, как правило, выступали обычные актеры.

«Малахов+» часто сравнивали с телесеансами Анатолия Кашпировского, которые показывали в начале 90-х. Также среди общественности ходило мнение, что все происходящее в эфире — обман.

При этом рейтинги «Малахов+» были очень высоки в течение всех лет трансляций. Программа даже была выдвинута на ТЭФИ-2007 в номинации лучшей развлекательной передачи.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Геннадий Малахов

Почему шоу «Малахов+» перестало выходить в эфир

Первые четыре года соведущей Геннадия Малахова была Елена Проклова, но в 2010 году состав программы «Малахов+» обновили: на место Елены пришли семейный врач Наталья Морозова и доктор медицинских наук Василий Генералов. Тогда шоу снова переименовали в «Малахов+Морозова».

Спустя время неожиданно для всех телеведущий не пришел на съемки очередного выпуска, оборвал все контакты и скрылся в неизвестном направлении. Чуть позже выяснилось, что Малахов вернулся в родную Ростовую область, поскольку истратил все физические и моральные силы. Он заявил, что участвовать в ток-шоу больше не может.

Как сейчас живет Геннадий Малахов

В 2011 году Геннадий Малахов начал сниматься на украинском канале «Интер» в программе «Здоровенькі були з Малаховим», а в мае 2012 года вновь вернулся на российское телевидение: его новым проектом стало шоу «В гостях у Геннадия Малахова».

В 2019 году он рассказал о ссоре с Еленой Малышевой, а также раскритиковал ее передачу «Жить здорово!». Конфликт между телеведущими случился после того, как Малышева заявила, что Малахова, который пропагандирует нетрадиционную медицину, надо отправить в тюрьму.

«Я слышал, что она показывала танец матки, обрезала крайнюю плоть в прямом эфире! Мне люди звонили, рассказывали. Я не знаю, ради чего она это делает. Я же в ее голову не залезаю. Тут вообще дилемма и несостыковка: одно дело — показывать полезное и доброе, а другое — делать все ради того, чтобы привлечь внимание. У нас с ней всегда были разные подходы. Я занимаюсь лечением безлекарственными методами, а у нее другой подход. В общем, Малышевой я особо не интересуюсь, у меня своя жизнь», — говорил Малахов.

Сейчас телеведущий развивает свой YouTube-канал и осваивает новые лечебные практики.

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