Угроза взрыва газа, мощный пожар: что произошло на Уралмаше и каков урон

Фото: t.me/mchs_official

В Екатеринбурге начался пожар на территории одного из крупнейших в стране предприятий — Уралмашзавода, где загорелось производственное здание компании, производящей трансформаторы. Площадь возгорания составила 4500 квадратных метров. Что произошло с цехом, сколько человек пострадало и другие подробности ЧП — в материале NEWS.ru.

Как начался пожар

Сотрудники цеха запечатлели на видео начало пожара на предприятии. На кадрах показана широкая производственная емкость высотой с человеческий рост, из которой вырываются языки пламени.

Оператор, снимающий видео, в этот момент сообщил окружающим о начале пожара и призвал эвакуироваться из помещения. По данным МЧС, из здания самостоятельно вышли 15 человек. Также из цеха вынесли 20 баллонов с кислородом и четыре — с пропаном.

Как тушили пожар

О пожаре на территории Уралмашзавода в Екатеринбурге стало известно после полудня по московскому времени. Загорелось трехэтажное здание на территории предприятия, которое не имеет отношения к заводу. Огонь вспыхнул внутри цеха, где производят трансформаторы, и быстро перекинулся на крышу, пишет портал E1.RU.

Как рассказали NEWS.ru в пресс-службе МЧС по Свердловской области, огонь охватил 4000 квадратных метров кровли цеха.

Фото: t.me/mchs_official

«Возгорание на улице Машиностроителей. На территории промышленной площадки происходит горение кровли цеха. Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации возгорания задействованы 13 единиц спецтехники», — изначально сообщили в пресс-службе МЧС.

Впоследствии в ведомстве добавили, что площадь пожара выросла с 4 до 4,5 тысяч квадратных метров, а на месте ЧП МЧС увеличило группировку до 64 сотрудников и 22 единиц техники. За возгоранием следили с помощью беспилотника. О работах отчитывались федеральному руководству министерства.

В соцсетях быстро появились кадры пожара. На обнародованной Telegram-каналом Mash записи видно, что со стороны завода валит черный дым. Telegram-канал «112» при этом сообщил, что на территории предприятия находится большое количество лакокрасочных материалов. В связи с этим существует угроза распространения огня и даже взрыва. Об этом заявляли в МЧС.

«Сложности в тушении заключались в наличии легковоспламеняющихся горючих жидкостей внутри цеха, а также в наличии транспортных газовых баллонов», — рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области (по государственной противопожарной службе) Валерий Казаков.

Через некоторое время после начала возгорания у постройки обрушилась кровля на площади 300 квадратных метров. Открытое горение пожарные локализовали к 14:20 мск. В 16:40 мск МЧС сообщило о ликвидации пожара.

Фото: t.me/mchs_official

Что о пожаре сказали в прокуратуре

На место ЧП прибыл прокурор Орджоникидзевского района Екатеринбурга Константин Паначев. Надзорное ведомство взяло на контроль «установление обстоятельств возникновения пожара, произошедшего на территории промзоны». Точная причина возгорания будет установлена специалистами по результатам пожарно-технической экспертизы, заявили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Что такое Уралмашзавод

Уралмашзавод (прежнее название — Уральский завод тяжелого машиностроения, УЗТМ) — крупнейший машиностроительный завод в России. Производит оборудование для металлургии, энергетики и горнодобывающей промышленности. Основная продукция — экскаваторы, шахтные подъемные машины, тяжелые мостовые краны и оборудование для АЭС.

По состоянию на 2021 год на заводе работало около 2000 человек.

Кому принадлежало помещение, где начался пожар

По данным свердловского портала E1.RU, объект на территории Уралмашзавода, в котором начался пожар, принадлежит ООО «Энерготрансстрой». Предприятие учредили в 2010 году, оно специализируется на производстве электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов. Компанией руководит владелица екатеринбургского рекламного агентства «Мерч» Мария Аргунова, учредитель организации — Анжелика Трофимова, связанная также с местным Электромашиностроительным заводом.

Фото: t.me/mchs_official

Как советовали вести себя горожанам во время пожара

В связи с ЧП сотрудники управления Роспотребнадзора по Свердловской области начали исследовать воздух на наличие вредных примесей. При возникновении запаха гари они посоветовали жителям Екатеринбурга оставаться в закрытом помещении, не открывать окна, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, воспользоваться маской или респиратором, а также обратиться к врачу при недомогании.

Кроме этого, в ведомстве утверждают, что не выявили превышения предельно допустимых концентраций вредных примесей в воздухе в жилых кварталах рядом с местом ЧП.

«Накопление вредных веществ в воздухе не произошло благодаря оперативным локализации и тушению пожара. Также рассеванию загрязнителей способствовали климатические условия», — добавили в Роспотребнадзоре.

Фото: t.me/mchs_official

Какие предприятия горели в РФ ранее

Как сообщали в МЧС, 31 марта в деревне Брехово Московской области загорелся рыбный цех. Пожар распространился на площадь 900 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались три человека.

23 марта стало известно о пожаре на Куйбышевском НПЗ в Самаре. Официальной информации по инциденту на данный момент нет. Пресс-служба правительства Самарской области распространила комментарий главы региона Дмитрия Азарова, в котором он заявил, что причиной пожара стала атаки беспилотников ВСУ.

17 марта глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский сообщал о возгорании на территории местного НПЗ после атаки беспилотника. СМИ публиковали видео с кадрами пожара на предприятии.

16 марта сообщалось об ударе беспилотников по НПЗ в Сызрани Самарской области, в результате атаки на территории предприятия начался пожар.

13 марта также сообщалось о пожаре на нефтяном заводе в Рязани, вспыхнувшем после предполагаемой атаки беспилотников.

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