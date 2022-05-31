«Мой дом — моя крепость»: адвокат одобрил расширение пределов обороны Адвокат Клювгант: расширение пределов необходимой обороны — это правильное решение

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Расширение пределов необходимой обороны — это правильное решение, сообщил вице-президент Адвокатской палаты Москвы Вадим Клювгант RTVI. Такая позиция давно назрела, и теперь важно, чтобы следователи и суды её придерживались, что не всегда бывает. Так специалист оценил поправки Верховного суда, которые разрешают обороняться при незаконном проникновении в дом, не связанном с насилием.

Суть этих изменений простыми словами заключается в хорошо известной истине «мой дом — моя крепость». Никто не может вторгаться в жилище человека помимо его воли. И если такое вторжение происходит, это, конечно, основание для оборонительных действий. И не нужно ждать, когда он начнёт стрелять, душить или что-то ещё делать, потому что такая угроза априори возникает от незаконного вторжения самовольно, — сказал Клювгант.

При этом важно не впасть в крайность, так как «убивать всех подряд» нельзя, речь идёт именно о противоправном вторжении в дом, отметил он.

Полпред правительства России в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский рассказал, что пытался реализовать принцип о защите дома ещё в 2012 году, но тогда его приняли только для ночного времени. По мнению Барщевского, это вызвано настороженным отношением к самообороне ещё с советских времён.

Пленум Верховного суда России ранее дополнил своё постановление от 2012 года о порядке применения необходимой самообороны. Там разъяснили, что дать отпор злоумышленникам можно даже в случае, если они вломились в дом, но не угрожают насилием и не применяют физическую силу в отношении жильцов.