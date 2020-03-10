Мероприятия фестиваля «Крымская весна» на Тверской улице в Москве будут отменены из-за угрозы распространения вирусных инфекций. Вместе с тем они пройдут в парках и на районных площадках.
Об изменениях в фестивальной программе
Ранее NEWS.ru писал, что байкеры из мотосообщества «Ночные Волки» намерены провести в Крыму праздничный автомотопробег по случаю шестой годовщины воссоединения с Россией. Он состоится 18 марта по маршруту Симферополь — Севастополь — гора Гасфорта.
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