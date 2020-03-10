https://static.news.ru/photo/64f992e6-62e8-11ea-96fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Юлия Иванко/АГН «Москва»

Мероприятия фестиваля «Крымская весна» на Тверской улице в Москве будут отменены из-за угрозы распространения вирусных инфекций. Вместе с тем они пройдут в парках и на районных площадках.

Об изменениях в фестивальной программе сообщает ТАСС со ссылкой на источник в мэрии столицы. Он отметил, что на мероприятиях фестиваля в центре Москвы ожидалось более ста тысяч гостей.

Ранее NEWS.ru писал, что байкеры из мотосообщества «Ночные Волки» намерены провести в Крыму праздничный автомотопробег по случаю шестой годовщины воссоединения с Россией. Он состоится 18 марта по маршруту Симферополь — Севастополь — гора Гасфорта.