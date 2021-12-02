«Угроза России»: Песков прокомментировал слова Зеленского о Крыме

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что возвращение Крыма — цель и философия Киева, можно расценивать как прямую угрозу в адрес России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, добавив, что в Кремле анализируют выступления Зеленского по российской проблематике. Его слова передаёт РИА Новости.

Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины. То есть фактически мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России, — заявил Песков.

Крым стал роcсийским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведённого после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей Kрыма и 95,6% жителей Сeвастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее стало известно, что Киев сможет забрать Крым у Москвы только тогда, когда Россия потерпит сокрушительное военное поражение, считает американский обозреватель Анатоль Ливен. По его мнению, вопрос Крыма Украине не следует поднимать до тех пор, пока в мире не произойдут фундаментальные изменения.