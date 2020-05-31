Уголовные дела в отношении Воронцова передадут в СКР

https://static.news.ru/photo/1b946c0c-a406-11ea-8d78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уголовные дела, возбуждённые в отношении автора проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, будут переданы в СКР.

Уголовные дела, расследованием которых в данный момент занимается ГСУ МВД России по Москве, будут в ближайшее время изъяты и переданы прокуратурой в Следственный комитет РФ, — сообщил ТАСС источник, близкий к следствию.

Причины передачи дел собеседник агентства не уточнил.

В отношении Воронцова возбуждено сразу несколько уголовных дел. Его обвиняют в вымогательстве, незаконном производстве и распространении порнографии, а также оскорблении власти. В настоящее время он находится под арестом.

Как ранее писал NEWS.ru, защита Воронцова обжаловала избранную ему меру пресечения, но Московский городской суд признал арест законным и жалобы отклонил.