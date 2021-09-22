Уголовные дела предложили закрывать за неявку обвинителя

Правительство предложило закрывать уголовные дела за неявку обвинителя в суд без уважительной причины. Соответствующий законопроект, вносящий изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, был отправлен на рассмотрение в Госдуму, пишет «Парламентская газета».

По действующему законодательству, сейчас основаниями для прекращения дела являются доказанное отсутствие преступления или его состава, истечение сроков давности, а также смерть подозреваемого или отсутствие заявления потерпевшего. Законопроектом предлагается установить, что неявка — это также полноценное основание для закрытия уголовного дела.

Как отмечается, сейчас прекращение дела из-за неявки обвинителя приравнивается к отсутствию состава преступления. Однако по мнению авторов законопроекта, это нарушает право подсудимого на справедливое судебное разбирательство.

Ранее Верховный суд России (ВС) призвал не отправлять в колонию обвиняемых в нетяжких преступлениях, совершённых из-за тяжёлого финансового положения, при условии признания ими вины и «сожалении о содеянном». По мнению заведующего кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Леонида Головко, это предложение достаточно спорное и крайне рискованное с точки зрения уголовной политики.