https://static.news.ru/photo/8aa780be-6e66-11ea-8dd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: penza.sledcom.ru

По факту гибели семи человек при пожаре в частном доме в Пензенской области следователи возбудили уголовное дело.

Как сообщает СК РФ по региону, дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». По предварительным данным, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнём. Первоначальный осмотр тел погибших не выявил каких-либо повреждений, кроме термических ожогов.

Пожар произошёл ночью в среду в Нижнем Ломове, в деревянном доме общей площадью 100 квадратных метров. Постройка сгорела полностью. В огне погибли две женщины, двое мужчин и трое детей, писал NEWS.ru.