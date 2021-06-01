Силовики задержали Дмитрия Гудкова

https://static.news.ru/photo/c78cae66-c2ff-11eb-9162-96000091f725_660.jpg Дмитрий Гудков Фото: facebook.com/dgudkov

Политику Дмитрию Гудкову присвоили статус подозреваемого и задержали до суда. Об этом сообщил адвокат оппозиционера Александр Альдаев. Его слова приводятся в Telegram-канале общественного деятеля.

Кроме того, задержана в статусе подозреваемой тётя политика Ирина Ермилова. Информацию о возбуждении дела в отношении Гудкова NEWS.ru подтвердил его пресс-секретарь Алексей Обухов.

ТАСС со ссылкой на источник передаёт, что Гудкова задержали на 48 часов до избрания меры пресечения. Он стал обвиняемым по делу о причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием. Сам политик вину не признаёт.

Отец Дмитрия Гудкова Геннадий в Twitter сообщил , что дело было заведено из-за неуплаченной в 2015 году арендной платы, о которой он узнал только 1 июня 2021 года.

Утром 1 июня силовики пришли с обыском на дачу Гудкова в подмосковной Коломне. Он ранее сотрудничал с признанной российскими властями нежелательной организацией «Открытая Россия», бывший директор которой Андрей Пивоваров 31 мая был задержан в аэропорту Петербурга. Он доставлен на допрос в Следственный комитет в рамках уголовного дела об участии в нежелательной организации. Известно, что Пивоварова отправят в Краснодар.