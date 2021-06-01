Силовики задержали Дмитрия Гудкова

Политику Дмитрию Гудкову присвоили статус подозреваемого и задержали до суда. Об этом сообщил адвокат оппозиционера Александр Альдаев. Его слова приводятся в Telegram-канале общественного деятеля.
Кроме того,
ТАСС со ссылкой на источник передаёт, что Гудкова
Отец Дмитрия Гудкова Геннадий в Twitter
Утром 1 июня силовики пришли с обыском на дачу Гудкова в подмосковной Коломне. Он ранее сотрудничал с признанной российскими властями нежелательной организацией «Открытая Россия», бывший директор которой Андрей Пивоваров 31 мая был задержан в аэропорту Петербурга. Он доставлен на допрос в Следственный комитет в рамках уголовного дела об участии в нежелательной организации. Известно, что Пивоварова отправят в Краснодар.