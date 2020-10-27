Уголовное дело за неуплату налогов возбудили в отношении бизнесмена Быкова

https://static.news.ru/photo/548d935a-184e-11eb-acea-fa163e074e61_660.jpg Фото: krk.sledcom.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бизнесмена и бывшего депутата Заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.

По словам представителей ведомства, Быков, уже находящийся под стражей по обвинению в организации заказного убийства, подозревается в «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере путём непредоставления налоговой декларации или включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений».

Как писал NEWS.ru, Анатолий Быков был задержан 7 мая и заключён под стражу по обвинению в организации двух убийств в 1994 году. Кроме того, по версии следствия, в 2004 году Быков поручил своему знакомому убить предпринимателя, пообещав за это $50 тысяч. После убийства он выплатил вознаграждение, но в значительно меньшем размере.

22 октября экс-депутату смягчили меру пресечения, заменив содержание в СИЗО на домашний арест. Но на следующий день он был задержан, не успев покинуть территорию следственного изолятора, по обвинению в организации ещё одного убийства.