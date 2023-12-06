Возбуждено уголовное дело по факту убийства экс-депутата Верховной рады Украины, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области. Расследование ведется по ст. 105 УК РФ «Убийство».
По версии следствия, вечером 6 декабря на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный произвел в Киву выстрелы из неустановленного оружия. От полученных ранений экс-депутат скончался на месте.
Как уточнили в ведомстве, к расследованию подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. Правоохранители осматривают место происшествия, устанавливаются обстоятельства и причастные лица.
Ранее Главное управление разведки МО Украины взяло ответственность за смерть бывшего украинского депутата Верховной рады Ильи Кивы. Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что такой исход ждет и других украинских предателей. До этого несколько украинских СМИ отмечали, что Кива был убит по заказу СБУ «в рамках спецоперации ведомства».
Кива был известен своей неоднозначной карьерой. После начала СВО он переехал в Москву. Весной этого года заявил, что намерен просить политубежища в России. В ноябре 2023 года суд во Львове заочно приговорил бывшего нардепа к 14 годам лишения свободы, его признали виновным по ряду статей, в том числе о госизмене.
Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Депутат Илья Кива встречает демонстрантов во время митинга военнослужащих и отставных полицейских с призывом к перерасчету пенсий возле Верховной рады
Фото: Стрингер/РИА Новости
Илья Кива перед началом внеочередного заседания Верховной рады Украины в Киеве
Фото: Pavlo Bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press
Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко и депутат от ОПЗЖ Илья Кива (слева направо) дерутся во время пленарного заседания украинского парламента
Фото: Olena Khudiakova/Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press
Илья Кива и Виктор Медведчук у здания апелляционного суда в Киеве
Фото: Anatolii Siryk/Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press
Депутат Илья Кива (в центре) возле Печерского районного суда в Киеве
Фото: Анна Марченко/ТАСС
Народный депутат Украины Илья Кива во время возложения цветов к Вечному огню в парке Вечной Славы в 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне