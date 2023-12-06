Уголовное дело возбуждено после убийства Ильи Кивы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возбуждено уголовное дело по факту убийства экс-депутата Верховной рады Украины, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области. Расследование ведется по ст. 105 УК РФ «Убийство».

По версии следствия, вечером 6 декабря на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный произвел в Киву выстрелы из неустановленного оружия. От полученных ранений экс-депутат скончался на месте.

Как уточнили в ведомстве, к расследованию подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. Правоохранители осматривают место происшествия, устанавливаются обстоятельства и причастные лица.

Ранее Главное управление разведки МО Украины взяло ответственность за смерть бывшего украинского депутата Верховной рады Ильи Кивы. Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что такой исход ждет и других украинских предателей. До этого несколько украинских СМИ отмечали, что Кива был убит по заказу СБУ «в рамках спецоперации ведомства».

Кива был известен своей неоднозначной карьерой. После начала СВО он переехал в Москву. Весной этого года заявил, что намерен просить политубежища в России. В ноябре 2023 года суд во Львове заочно приговорил бывшего нардепа к 14 годам лишения свободы, его признали виновным по ряду статей, в том числе о госизмене.