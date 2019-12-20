https://static.news.ru/photo/0c418a5a-24c7-11ea-97e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: У МЧС России по Республике Башкортостан

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело после пожара на производственной площадке предприятия «Нефтехим» в Уфе.

Следователи увидели в произошедшем признаки преступления, предусмотренного статьёй о нарушении промышленной безопасности, повлёкшее причинение крупного ущерба, передаёт ТАСС. Об этом сообщили в местном управлении СК.

Ранее NEWS.ru писал, что пожар вспыхнул в трёхэтажном кирпичном производственном здании на территории завода «Нефтехим». Его площадь составляет 1,6 тыс. кв. м. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности.