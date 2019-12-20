Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело после пожара на производственной площадке предприятия «Нефтехим» в Уфе.
Следователи увидели в произошедшем признаки преступления, предусмотренного статьёй о нарушении промышленной безопасности, повлёкшее причинение крупного ущерба,
Ранее NEWS.ru писал, что пожар вспыхнул в трёхэтажном кирпичном производственном здании на территории завода «Нефтехим». Его площадь составляет 1,6 тыс. кв. м. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности.
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