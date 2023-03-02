Уголовное дело возбуждено после отравления жителей Подольска

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело после того, как в подмосковном Подольске несколько человек отравились в жилом доме, на первом этаже которого располагается магазин, передает РЕН ТВ. Работники торговой точки решили потравить тараканов. В итоге плохо стало местным жителям.

СК возбудил уголовное дело после того, как несколько жителей Подольска отравились после дезинсекции тараканов в магазине. Сейчас на месте работают следовали и криминалисты, — сообщили журналисты.

По имеющейся информации, всего отравились шесть человек. В частности, 1 марта в больницу доставили ребенка с отеком Квинке. Потом в то же медучреждение обратились еще несколько человек.

Пострадавшие рассказали врачам, что почувствовали резкий запах после того, как в магазине на 1 этаже провели обработку от тараканов.

Ранее житель московского района Северное Медведково попал в токсикореанимацию НИИ Склифосовского. 19-летний пострадавший по фамилии Мухоморов отравился мухоморами.

Известно, что полиция начала проводить проверку по факту употребления галлюциногенных грибов.