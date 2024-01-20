Уголовное дело возбудят после нападения египтян на мужчину в Перми Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения египтян на мужчину в Перми

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения египтян на мужчину в Перми, сообщили в пресс-службе СК РФ. В Сети появились сообщения о том, что подозреваемые могут быть причастны к другим правонарушениям.

В социальных медиа сообщается, что в Перми двое иностранных студентов местного вуза избили мужчину, отобрав у него рюкзак с ноутбуком. В публикации отмечается, что нападавшие могут быть причастны и к другим преступлениям. Глава СК России поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д. В. возбудить и расследовать по данному факту уголовное дело. Его ход поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится в сообщении.

Как сообщает РИА Новости, в декабре 2023 года пермские правоохранители информировали, что в ночное время в одном из дворов двое граждан Египта, приехавших учиться, напали на 51-летнего пострадавшего. Уточняется, что египтяне нанесли жертве несколько ударов бутылкой по голове и телу, забрали рюкзак с техникой и убежали, ущерб превысил 70 тысяч рублей.

Агентство передает, что молодых людей задержали и поместили под стражу. По их словам, в момент совершения преступления они были пьяны.

Ранее в Сети появились видео, на которых видно, как группа подростков нападает на людей и избивает их. На ролики обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она разместила в Telegram кадры, на которых один из молодых людей цитирует строчки из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».