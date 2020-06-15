Уголовное дело о клевете против Навального признали законным

Прокуратура Москвы признала законным возбуждение уголовного дела против оппозиционера Алексея Навального за клевету в адрес ветерана Великой Отечественной войны.
Об этом ТАСС
Как писал NEWS.ru, оппозиционер прокомментировал видеоролик, в котором ветеран Игнат Артеменко высказался в поддержку поправок в Конституцию. По версии СК, комментарий содержал ложные сведения, порочащие честь и достоинство бывшего военного. Навальный преследовал цель распространения заведомо ложной информации среди неопределённого круга лиц, считают следователи. Силовики не уточняли, какие именно сведения считаются порочащими честь и достоинство ветерана.
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