Уголовное дело о клевете против Навального признали законным

https://static.news.ru/photo/c372f624-af1d-11ea-ad19-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуратура Москвы признала законным возбуждение уголовного дела против оппозиционера Алексея Навального за клевету в адрес ветерана Великой Отечественной войны.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Собеседник агентства рассказал, что постановление о возбуждении дела «изучено и признано законным». Навальному инкриминируют деяние, предусмотренное частью 2 статьи 128.1 УК РФ (клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении).

Как писал NEWS.ru, оппозиционер прокомментировал видеоролик, в котором ветеран Игнат Артеменко высказался в поддержку поправок в Конституцию. По версии СК, комментарий содержал ложные сведения, порочащие честь и достоинство бывшего военного. Навальный преследовал цель распространения заведомо ложной информации среди неопределённого круга лиц, считают следователи. Силовики не уточняли, какие именно сведения считаются порочащими честь и достоинство ветерана.