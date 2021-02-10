Уголовное дело экс-сенатора Дерева прекратили по истечении срока давности

https://static.news.ru/photo/9eb86f86-6baa-11eb-8bef-96000091f725_660.jpg Вячеслав Дерев Фото: Джапаридзе Михаил/ТАСС

Суд в Ставрополе прекратил уголовное дело в отношении обвинённого в мошенничестве бывшего члена Совфеда Вячеслава Дерева в связи с истечением срока давности.

Представитель суда рассказал ТАСС, что шесть обвиняемых, включая Дерева, подали ходатайство о прекращении дела на основании статьи 78 УК РФ (освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности). Прошение было удовлетворено. В отношении ещё одной фигурантки, не подавшей ходатайство, расследование продолжается.

Дело о мошенничестве в отношении экс-сенатора возбудили 15 февраля 2012 года. Как установило следствие, в период с декабря 2006 года по октябрь 2010 года Дерев, будучи учредителем двух компаний, руководил преступной группой, которая похитила более 119 млн рублей из федерального бюджета путём незаконного возмещения НДС. В марте 2018 года бывшего члена Совета Федерации отправили под арест. Свою вину он не признал. 1 марта 2019 года Дерева выпустили из СИЗО в связи с истечением предельного срока содержания под стражей. В октябре 2020 года его задержали в Ставрополе и вновь арестовали на два месяца, однако затем меру пресечения поменяли на подписку о невыезде.

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