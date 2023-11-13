Уголовка для добровольцев: почему их хотят судить наравне с военными Депутат Картаполов предложил наказывать добровольцев наравне с военнослужащими

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Госдуму внесли законопроект о введении уголовной ответственности для добровольцев за различные военные преступления. Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым предполагает, что поправки уравняют перед законом добровольцев и военнослужащих. В чем суть законопроекта, что побудило парламентариев внести его на рассмотрение — в материале NEWS.ru.

За что планируют наказывать добровольцев

Авторы законопроекта предлагают внести поправки в действующее законодательство, чтобы распространить уголовную ответственность за ряд преступлений против военной службы на участников добровольческих формирований. Речь идет о санкциях, предусмотренных статьей 331 УК РФ («понятие преступлений против военной службы»). Сейчас она действует только в отношении россиян, проходящих службу в армии по призыву или по контракту, а также граждан, пребывающих в запасе, во время прохождения ими военных сборов. Теперь в этот список хотят включить и добровольцев.

Среди военных преступлений, за которые теперь планируют наказывать участников добровольческих формирований, в пояснительной записке законопроекта указаны:

отказ от выполнения задач в условиях боевых действий;

самовольное оставление мест выполнения добровольческим формированием задач;

утрату или намеренное приведение в негодность вооружения и военного имущества, переданного для выполнения задач;

нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих;

добровольную сдачу в плен;

ряд других преступлений в той же сфере.

В документе отмечается, что уголовная ответственность за эти деяния наравне с военнослужащими будет распространяться на добровольцев только в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Как правительство отреагировало на законопроект

В правительстве законопроект поддержали, заявив, что его идея «актуальна и заслуживает внимания». Однако чиновники кабмина высказали некоторые замечания.

«Правовой статус военнослужащих и лиц, пребывающих в добровольческих формированиях, существенно различается, в связи с чем необходимость установления для них равных мер уголовной ответственности за совершение преступлений против военной службы нуждается в дополнительном обосновании», — указано в проекте правительственного отзыва.

Также в документе отмечается, что нормы УК, в которые предлагается внести изменения, «направлены на охрану общественных отношений исключительно в сфере военной службы». Кроме того, в кабмине указали на то, что несколько статей УК РФ предусматривают наказания, которые могут быть назначены только военнослужащим. Речь идет в том числе об ограничении по военной службе, аресте с отбыванием на гауптвахте, содержании в дисциплинарной воинской части.

«При этом лица, пребывающие в добровольческих формированиях, военную службу не проходят», — подчеркивается в проекте отзыва правительства.

Как объяснили значимость законопроекта его авторы

Автор инициативы председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил необходимость принятия поправок задачей закрыть пробелы, образовавшиеся в законодательстве за минувшие годы.

«Сейчас, например, получается так, что человек, вступая в добровольческое формирование, заключает контракт с Министерством обороны, но никакой ответственности за нарушение его положений не несет. А нарушения, между тем, могут быть крайне серьезными. К примеру, отказ от выполнения приказа в боевой обстановке чреват очень тяжелыми последствиями — вплоть до гибели бойцов из числа сослуживцев и командного состава», — отметил Картаполов.

Он добавил, что законопроект окончательно уравнивает добровольцев с контрактниками.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мужчины в едином пункте отбора на военную службу по контракту

Почему законопроект внесли именно сейчас

Адвокат Михаил Салкин в разговоре с NEWS.ru предположил, что появление этого законопроекта — явление вполне естественное, но не очень своевременное. По его мнению, такие поправки должны были принять уже давно.

«Вообще, уголовное законодательство начинают усиливать тогда, когда эти отношения стали общественно опасными. Я могу предположить, что, скорее всего, данными лицами (участниками добровольческих формирований. — NEWS.ru) совершаются деяния, которые подпадали бы под действие Уголовного кодекса, но в силу того, что они в данном случае не являются субъектом преступления, УК на них не распространяется. Из этого можно делать вывод, что, видимо, добровольческие формирования периодически не исполняют какие-то приказы, и нужны механизмы для принуждения их к этим действиям», — предположил Михаил Салкин.

Сейчас, уточнил адвокат, защита в суде может легко добиться оправдательного приговора для добровольца, совершившего преступление против военной службы, потому что доброволец не является субъектом в таких случаях.

Уравнивает ли законопроект военнослужащих и добровольцев

Михаил Салкин считает, что новый законопроект, как и заявляли авторы инициативы, действительно уравнивает военнослужащих и добровольцев, но только по части наказания за преступления против военной службы. По его словам, «с точки зрения, что перед законом все должны быть равны, идея ввести данное законодательство очень правильная». В остальном же добровольцы и контрактники все же остаются неравными, добавил он.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«В принципе не понятно, почему в Российской Федерации различаются контракты Минобороны для службы в армии и для службы в каких-то квазиучреждениях (добровольческих формированиях. — NEWS.ru). Если это переходный момент для последующего их присоединения к Министерству обороны, то с точки зрения рационализации законодательства это правильно. Если же они хотят поддерживать эту абстрактную параллельную систему, то это странно, потому что опять же контракт с Минобороны привязывает вас к службе, пока мобилизация не закончится, а контракт добровольцев основан на тех условиях, которые будут у этих добровольческих формирований», — объяснил Михаил Салкин.

По его словам, у добровольческих формирований «все равно своя кухня, свои правила». Поэтому пока не будет единого контракта для всех участников боевых действий, они не станут до конца равными, считает адвокат. Он добавил, что сейчас у солдат Минобороны и добровольцев, в частности, отличаются системы оплаты, механизмы подчинения.

«Если вы находитесь в контракте с добровольческим формированием, вы только с ним и работаете. Если вы контрактник Минобороны, вас могут перебросить из одной воинской части в другую», — уточнил адвокат.

Помимо всего прочего, добавил Михаил Салкин, по-прежнему до конца не ясно, кому подчиняются добровольческие формирования.

«Это армия на аутсорсе. Взяли — заплатили, не взяли — не заплатили. Так что пока у нас все-таки параллельно есть государственная армия и квазивойска частного вида», — добавил адвокат.

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