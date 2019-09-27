https://static.news.ru/photo/ff6b1c90-e125-11e9-b044-fa163e074e61_660.jpg Анзор Губашев Фото: АГН «Москва»

Информация о нарушении прав убийцы политика Бориса Немцова Анзора Губашева в ИК№ 9 Петрозаводска не соответствует действительности, заявили в региональном УФСИН. Заключённый может молиться в свободное время, отметили там.

В ведомстве пояснили, что колония является учреждением с распорядком дня, передаёт РИА Новости .

В личное время мусульмане имеют право молиться, но Губашев хочет молиться пять раз в день, забывая, что отбывает наказание, — подчеркнули там.

Местный уполномоченный по правам человека Лариса Бойченко не нашла в заявлениях преступника нарушения его прав. По её словам, другие арестанты, исповедующие ислам, не имеют претензий.

Накануне Губашев сообщил, что администрация ИК притесняет его религию, не позволяя ему молиться пять раз в день.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года в российской столице на Большом Москворецком мосту. Заказчики и организаторы убийства так и не были найдены. Как сообщал News.ru, в годовщину убийства в Москве тысячи людей приняли участие в марше памяти.