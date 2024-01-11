В столичном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) опровергли информацию об избиении главного фигуранта уголовного дела о хищениях при строительстве космодрома Восточный Сергея Волкодава, передает ТАСС. В ведомстве отметили, что Волкодав 30 декабря был направлен в городскую клиническую больницу № 13 с целью медобследования.

Информация об избиении обвиняемого С. Волкодава, ранее содержащегося в СИЗО-4 УФСИН России по Москве, и получении им травмы в период содержания под стражей, приведшей к смерти, не соответствует действительности, — сообщили в УФСИН.