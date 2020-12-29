УФСИН опровергло данные об отказе бывшего схимонаха Сергия от еды

https://static.news.ru/photo/1202af60-4ad6-11eb-bb76-fa163e074e61_660.jpg Схиигумен Сергий (Романов) Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) не отказался полностью от еды, а лишь соблюдает пост, следует из сообщения пресс-службы УФСИН по Москве.

Некоторое время назад ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников сообщил, что бывший схимонах Сергий не ест и не пьёт.

Подозреваемый Романов действительно не употребляет в пищу некоторые продукты питания (соблюдает пост), но при этом о полном отказе от приёма пищи и воды речи не идёт, — говорится в сообщении ведомства, передаёт РИА Новости.

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего схиигумена Сергия. Под стражей он пробудет до 28 февраля 2021 года. Его обвиняют по трём статьям: самоуправство (330 УК), склонение к самоубийству (пункты «в», «д» части 3 статьи 110.1 УК) и воспрепятствование богослужению (часть 3 статьи 148 УК). Виновным он себя не признаёт.

Он был задержан 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре. Верующие попытались помешать силовикам, в результате чего три монахини получили лёгкие травмы. Им была оказана медпомощь амбулаторно.

Основанием для задержания Сергия послужило видео, размещённое на YouTube, в котором он призывает «умереть за Россию».

Ранее NEWS.ru писал, что арест помощника бывшего схиигумена Сергия Всеволода Могучева по делу о неповиновении требованию полицейского отменён Свердловским областным судом.