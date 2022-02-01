Уфолог заявил, что инопланетяне не выходят на связь из-за Путина

Инопланетяне не выходят на связь с представителями человеческой расы из-за якобы угрозы вторжения на Украину со стороны российского лидера Владимира Путина, заявил уфолог Ник Поуп. По его мнению, инопланетные цивилизации рассматривают эту ситуацию как «примитивное поведение». Он добавил, что Земля не скоро получит приглашение вступить в «Галактическую Федерацию». Об этом сообщило британское издание Daily Star.

Высокоразвитые инопланетяне, вероятно, считают войну чем-то, чем занимаются только примитивные цивилизации, поэтому ситуация на Украине означает, что мы вряд ли получим приглашение вступить в Галактическую Федерацию на данный момент, — пояснил Поуп.

Западные СМИ обвиняют Россию в подготовке полномасштабных военных действий против Украины. В Москве неоднократно опровергали эту информацию и заявляли, что это «полная чушь».

Ранее Министерство иностранных дел России выступило с призывом к британскому внешнеполитическому ведомству прекратить провокационную деятельность. Так российские дипломаты отреагировали на обвинения в адрес Москвы в том, что Россия якобы планирует сменить руководство Украины на более лояльное.