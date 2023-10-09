Уфимский «левша» создал из кусков железа копию «Чужого»

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Житель Уфы Фануз Салимгареев собрал из железных деталей копию персонажа из фантастического триллера Ридли Скотта «Чужой», пишет агентство «Башинформ». На создание конструкции у профессионального сварщика ушло два месяца.

«Чужой» смотрит вбок, голову наклонил, словно шагает, деловой. Я его почистил болгаркой, покрасил. На спине приварил трубы к масляным фильтрам. Шея у него из решеток. Тяжелый получился, из арматуры, проволоки. Хотел приварить железные шипы на голову, но высота конструкции уже не позволила. «Чужой» и так подпирает потолок. Буду думать, что теперь с ним делать, — приводит слова мастера агентство.

Приступая к работе, Салимгареев обращался к подписчикам с просьбой отдать ненужные автомобильные запчасти, которые он потом использовал при сварке «Чужого». По словам создателя копии монстра из фильма ужасов, он остался доволен проделанной работой и разместил на своей странице во «ВКонтакте» видео.

Ранее житель Иркутска своими руками построил корабль викингов — драккар. На постройку копии ушло три года. Все чертежи он взял из интернета. В результате получилось судно длиной 13 метров и 3,7 метра в ширину. Он также смастерил 10 весел и воссоздал экипировку воинов: кольчугу, шлемы и оружие. Обошлось все это ему в 150 тысяч рублей.