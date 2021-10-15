Уфимец предъявил в ТЦ вместо QR-кода промо-код McDonald’s

Житель Уфы обманул систему, предъявив на входе в ТЦ вместо QR-кода вакцинации промо-код McDonald’s. Ролик с обходом кордона охранников набрал уже более 5 млн просмотров, сообщает Telegram-канал «Подъём».

Однако в комментариях к видео мужчину обвиняют и в том, что из-за таких, как он, «люди болеют», и в том, что он «спалил схему». Сам же блогер считает, что к ограничениям нужно относится «без фанатизма».

Если серьёзней будут относиться, то и бизнесу будет плохо, и простым людям не попасть в ТЦ без прививок, — заявил он.

Он добавил, что в России у всех разное мнение на тему «делать ли прививку». При этом сам он отказался говорить, вакцинирован он или нет.

Ранее стало известно, что невакцинированных жителей Башкирии старше 65 лет с 13 октября отправили на обязательную самоизоляцию. В настоящее время в регионе действуют ограничения для доступа в общественные места. В частности, для посещения торговых центров, кинотеатров, музеев, театров и библиотек необходим сертификат о вакцинации, справка о перенесённом за последние шесть месяцев коронавирусе или отрицательный ПЦР-тест.