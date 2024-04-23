«Уезжай, ты нам не нужна»: в Казахстане возмутились визитом Собчак Подписчики из Казахстана призвали Собчак немедленно покинуть страну

Подписчики из Казахстана призвали телеведущую Ксению Собчак покинуть страну и не снимать фильм о деле бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, которого подозревают в убийстве жены Салтанат Нукеновой. В комментариях в Instagram (деятельность в РФ запрещена) многие отмечают особое отношение сотрудников суда к Собчак, которой обеспечили комфортные условия для работы.

Почему ты была в суде в Казахстане? Уезжай, ты там не нужна! — написал пользователь Даниил Токмаков.

Подписчица Жанна отметила, что темные очки Собак в зале суда были неуместны. Поклонница Алина удивляется, почему Собчак впустили в зал суда, тогда как казахским журналистам туда было попасть трудно. Пользователь Кирилл отметил, что Собчак в суде сидела, тогда как остальные представители СМИ стояли.

Собчак была там, как королева: в туалет с ней вместе нельзя, рядом в коридоре стоять нельзя. Сотрудники суда всем телом ее закрывали, — пишет Диана Матвеева.

Ранее сообщалось, что Собчак посетила заседание Верховного суда в Астане, где рассматривалось дело Бишимбаева. Она не стала общаться с казахстанскими коллегами по поводу случившегося. Сама журналистка объяснила, что ее команда снимает «большую историю» и освещает процесс независимо.

Экс-министра подозревают в расправе над собственной женой Салтанат Нукеновой. Она была найдена мертвой 9 ноября 2023 года в ресторане BAU на втором этаже Гастроцентра в Астане. В тот же день по подозрению в убийстве задержали Куандыка Бишимбаева.По версии следствия, 8 ноября он жестоко избил Салтанат, а когда она потеряла сознание, он начал заметать следы преступления вместо того, чтобы вызвать скорую помощь.