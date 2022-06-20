Уехавшим российским звездам предложили отправиться на заработки на Украину Политолог Гаспарян предложил уехавшим российским звездам отправиться на заработки на Украину

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Российский политолог Армен Гаспарян заявил, что артисты, критикующие действия России, не должны зарабатывать в ней деньги. В связи с этим он предложил им отправиться в гастроли по Украине, предупредив, что им там будут не рады, сообщает EurAsia Daily.

Пусть они ездят в Жмеринку, в Винницу, в Ивано-Франковск. Я сомневаюсь, что это у них получится, потому что при том градусе русофобии, который там царит, при гонениях на русский язык это что-то даст. Но это демократично. Выбрали сторону Украины — ради бога, гастролируйте там, зарабатывайте там, не надо зарабатывать в стране, которую вы презираете, — считает политолог.

Также он обратил внимание на то, что большинство ранее бежавших деятелей культуры начали возвращаться в Россию. По его мнению, это было предсказуемым шагом.

Меня абсолютно не удивляет, что эта публика начала возвращение, — там она просто никому не нужна, но ни один человек в здравом уме при выборе, условно, пойти на концерт Rolling Stones или Iron Maiden или посетить концерт «Ногу Свело» не выберет это музыкальное дерьмище, — уверен Гаспарян.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова рассказала о том, что будет ждать российских артистов в том случае, если они захотят вернуться на родину. По ее мнению, на их концерты перестанут ходить люди, поскольку артисты «обидели своего зрителя». Также Любимова считает, что беглых деятелей культуры перестанут уважать и те артисты и организаторы мероприятий, которые остались в стране.