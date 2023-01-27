Уехавшие из страны экс-топ-менеджеры Сбера продают квартиры в Москве Экс-топ-менеджеры Сбера Хасис и Чупина продают свои московские квартиры

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Бывшие топ-менеджеры Сбера выставили на продажу свою недвижимость в Москве, сообщает Telegram-канал Baza. Бывший первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис намерен продать свою квартиру в элитном ЖК «Стольник» за 572 млн рублей, а бывший старший вице-президент Юлия Чупина выставила на продажу квартиру в центре города за 407 млн рублей.

Baza пишет, что Хасис первым покинул Сбер после начала спецоперации России на Украине и отправился в США, где у него есть гражданство. Чупина, которая курировала блок «Стратегия и развитие», продержалась в Сбере до мая 2022 года и тоже выехала из страны. Telegra-канал уточнил, что у бывшего старшего вице-президента банка есть испанское гражданство.

Сбербанк 10 января повысил ставки по программам ипотеки на новостройки и вторичное жилье на 0,5 процентного пункта. Минимальная ставка по ним теперь составляет 10,9% годовых, сообщается на сайте банка. В кредитной организации причиной изменения ставок назвали «текущие рыночные условия». При этом остались неизменными ставки по программам с государственной поддержкой. В частности, минимальная ставка по льготной ипотеке составит от 7,3% годовых на строительство дома и от 7,7% на покупку дома или квартиры в новостройке.