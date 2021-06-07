«Родина передаёт привет»: уехавшего из России Гудкова оштрафовали

https://static.news.ru/photo/e416a380-c78b-11eb-80fe-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, который накануне покинул Россию из-за уголовного преследования, оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января. Об этом сам политик сообщил в Telegram.

Такое решение принял Савёловский суд Москвы.

Родина передаёт привет, просит не забывать, — отметил Гудков.

Он рассказал, что судья отклонила все ходатайства его адвоката Александра Альдаева, а заседание продлилось 20 минут.

Защитник политика рассказал «Апологии протеста», что в протоколе содержится информация о видеозаписи, которую 28 января нашли в Telegram-канале оппозиционера. В ходе её просмотра силовики сделали вывод, что он принимал участие в «несанкционированном митинге по адресу Москва, Пушкинская площадь, д. 1». Кроме того, полиция считает, что Гудков привлекал внимание граждан и журналистов аплодисментами и размахиванием руками, а также игнорировал разъяснения представителей правоохранительных органов.

Юрист отметил, что будет обжаловать это решение.

6 июня стало известно, что Дмитрий Гудков выехал из России на Украину, чтобы добраться до Болгарии. Такое решение он принял после освобождения из полиции. Гудков и его тётя Ирина Ермилова находятся в статусе подозреваемых по делу о причинении имущественного вреда.

Он рассказал, что от источников из администрации президента ему поступила информация о намерении силовиков продолжить его уголовное дело вплоть до ареста, если он не покинет страну. Политик уверен, что дело было возбуждено из-за намерения властей не пустить его на выборы в Госдуму. Решение оставить Москву поддержали родные и близкие, для которых также могли возникнуть риски.

2 июня Гудкова и его тётю задержали в Москве. Они проходят по уголовному делу о невыплаченной аренде департаменту городского имущества Москвы в 2017 году. У него также прошёл обыск. Позже его освободили и не избрали никакой меры пресечения, однако обязали явиться в МВД при вызове.