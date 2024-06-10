«Уехали несколько негодяев»: Крок о покинувших Россию артистах Крок: отъезд артистов из России не отразился на театральном мире

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Кирилл Крок

Отъезд некоторых артистов из России никак не отразился на театральном мире, заявил NEWS.ru директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок на премии «Хрустальный Турандот». По его словам, не так уж много деятелей культуры покинуло страну.

Вы знаете, не так много уехало артистов. Перестаньте тиражировать эту неумную мысль. Если посмотреть в процентном соотношении, уехало несколько негодяев, а из них мы делаем «сколько уехало». На театральном мире это вообще никак не отразилось. Уехали и пускай живут там, — подчеркнул Крок.

Ранее муж российской журналистки и телеведущей Ксении Собчак режиссер Константин Богомолов на полях ПМЭФ заявил, что ему все равно, что происходит с людьми, которые уехали из России. При этом он упомянул певца Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Богомолов добавил, что ничего не испытывает к уехавшим артистам, кроме «некоторой брезгливости», когда они агрессивно высказываются против России и ее граждан.

Дмитрий Певцов выразил мнение, что уехавшие из России на фоне специальной военной операции на Украине артисты никому не нужны и «загнутся» за границей. Условием их возвращения на родину Певцов назвал извинения, которые покинувшие страну должны принести публично в том же объеме, в каком критиковали СВО.