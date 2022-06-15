«Удорожание неизбежно»: экономист дал прогноз на стоимость хлеба в России Экономист Узун: стоимость хлеба в России вырастет из-за использования западной техники

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Стоимость хлеба в России вырастет из-за использования западной техники в производстве, сообщил доктор экономических наук Василий Узун в разговоре с АБН. Резкий рост цен не ожидается, но государство всё же могло бы компенсировать производителям возросшие издержки, считает он. Так специалист прокомментировал обращение российских пекарей за господдержкой на фоне санкций.

Российские производители преимущественно используют зарубежное оборудование, отечественной техники недостаточно, поэтому удорожание неизбежно, — сказал Узун.

Экономист Анатолий Тихонов в свою очередь отметил, что хлеб в России продаётся по одним из самых низких в мире цен, а их рост сильно отстаёт от темпа инфляции. Он предположил, что пекари думают о будущем, так как сейчас «предпосылок для значительного роста цен на рынке нет».

Что касается сырья, оно значительно подорожало в марте, но сейчас ситуация выровнялась, рассказала директор по маркетингу одной из крупнейшей сети петербургских пекарен Мария Кузьмина.

Российский союз пекарей ранее обратился в Госдуму, попросив увеличить объем субсидии с 2,5 рубля до 7,5 рубля за килограмм, распространить ее на расширенный ассортимент и дать получателям госпомощи возможность увеличивать цены. Представители отрасли посчитали, что принятая в марте 2022 года программа господдержки хлебной отрасли не соответствует кризисным условиям, которые возникли из-за санкций.