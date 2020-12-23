Удмуртский Дед Мороз наказал россиянам верить в чудеса

https://static.news.ru/photo/5f1dffca-4527-11eb-b42a-fa163e074e61_660.jpg Фото: tolbabay.net

Деды Морозы из различных регионов России присылают пожелания россиянам к приближающемуся Новому году. Тол Бабай, Дед Мороз из Удмуртии, также обратился к гражданам страны с наказом.

Пускай в Новом году все ваши заветные желания обязательно сбудутся, все мечты сбудутся. Верьте в чудеса, друзья, и пускай в новогоднюю ночь под вашей новогодней ёлочкой окажется тот самый подарок, о котором вы мечтали целый год, — сказал он в эфире телеканала ОТР.

Новогодний волшебник также выразил надежду, что со старым годом уйдут все беды и болезни, включая коронавирус.

С наступающим Новым годом! Верьте в сказку и в чудеса, и тогда сказка войдёт в ваш дом с радостью и сюрпризами, — поздравил россиян удмуртский Дед Мороз.

Тол Бабай переводится на русский язык как «зимний лёд». Легенда гласит, что он является потомком древних великанов-алангасаров. Они жили на Земле до появления людей. Спустя долгие годы скитаний Тол Бабай поселился в старинном селе Шаркан, расположенном в местности, которую называют удмуртской Швейцарией. Здесь Бабай принимает письма от детей и их пожелания на наступающий год. Развозить подарки ему помогают лоси.

Несмотря на всю силу Деда Мороза, он также остерегается коронавируса. В избе Тол Бабая разрешено находиться только в маске и не более 15 минут.

Как ранее писал NEWS.ru, жителей Москвы призвали не приглашать аниматоров для детей на Новый год. Дед Мороз и Снегурочка не будут желанными гостями из-за риска распространения коронавирусной инфекции.

С такой рекомендацией выступила главный инфекционист департамента здравоохранения столицы Светлана Сметанина. Кроме того, по её мнению, стоит воздержаться от встречи Нового года большой компанией.