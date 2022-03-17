Пилот Сытник рассказал, с кем Дворкович «рубил» российскую авиацию

Заслуженный пилот России, бывший лётный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник в беседе с NEWS.ru поддержал возобновление серийного производства пассажирских самолётов Ту-214 и Ил-96. Он рассказал, что давно предлагал это сделать, но в 1990-е годы нынешний гендиректор Ростеха Сергей Чемезов «рубил» российскую авиационную промышленность вместе с бывшим вице-премьером Аркадием Дворковичем.

Я об этом говорил на протяжении 25–30 лет, я всегда выступал на всех форумах, совещаниях. Будучи членом комиссии при президенте РФ по развитию авиации общего назначения там выступал, перед Игорем Левитиным, перед Евгением Трутневым, и всем говорил: «Ребята, надо восстанавливать свою технику, надо делать свои самолёты». Никто меня тогда не слышал. И когда наши великие менеджеры, говоря по-русски, обосрались, они говорили, мы будем летать на Airbus, Boeing. А теперь, когда запретили летать на Airbus и Boeing, что же делать? Мы великая держава! А как держава может быть без авиационного транспорта? Да никак! — сказал Сытник.

По его словам, «слава богу, что принято такое решение», но в то же время это не значит, что самолёты будут выпускать. Комментируя заявление Чемезова о возможном возобновлении серийного производства Ту-214 и Ил-96, он признался, что даже этому удивлён.

А не он ли рубил нашу авиационную промышленность вместе с Дворковичем? А сейчас что изменилось? А Чемезов прозрел, что, оказывается, нельзя летать на Airbus, надо выпускать свои самолёты. Надо же, какое прозрение! Вы знаете, я даже удивлён! Я с ним общался много раз и говорил: «Что же вы делаете, ребята?» Ну если сказал, а Чемезов близок к нашему президенту, то поэтому, может быть, что-то тронется, — отметил эксперт.

Ранее Ростех со ссылкой на гендиректора Чемезова сообщил, что на фоне санкций рассматривает возможность возобновления серийного производства отечественных самолётов Ту-214 и Ил-96. Это в первую очередь касается расширения производства существующих лайнеров.

Накануне президент Шереметьевского профсоюза лётного состава экс-пилот Игорь Дельдюжов рассказал NEWS.ru о необходимости ускорить процесс создания авиадвигателей, «и не только ПД-14, но и более мощных». Эксперт добавил, что Россия также нуждается в развитии собственного приборостроения, чтобы не зависеть от нестабильных поставок из-за рубежа.