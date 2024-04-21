«Удивительное лицемерие»: Собчак уличила Тинькова во лжи Собчак заявила о лицемерии Тинькова после его слов о россиянах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Тиньков

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак указала на лицемерие российского бизнесмена Олега Тинькова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который заявил, что не общается с товарищами по институту и теми, кто иногда летает в Москву. В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» она заявила, что предприниматель каждое лето встречается с их общими знакомыми из России на курорте в итальянской Тоскане.

Удивительное, конечно, лицемерие у Тинькова. Друзей он своих институтских заблокировал, значит. Но вот с некоторыми нашими общими знакомыми каждое лето в Форте (курорт в итальянской Тоскане) встречается. И друзья эти — не дождинки или проживающие в Берлине политэмигранты, а вполне себе крутые олигархические бизнесмены, заезжающие из России, и как-то никакие их телефоны не заблокированы, — написала Собчак.

Она добавила, что Тиньков сдает свою виллу в Форте именно российским олигархам. Журналистка добавила, что они арендуют виллу за €250 тысяч в неделю, это хорошо известно бизнесмену.

Ранее Тиньков заявил, что решил разорвать все связи с людьми из России. Он рассказал, что заблокировал порядка 50–100 московских и петербургских товарищей из институтов. По словам бизнесмена, он с пониманием относится только к тем, кто летает в Москву к родителям или оформить документы, а не просто так. Тех, кто остается жить в России, Тиньков назвал людьми с другой планеты.