ВСУ ударили по Белгороду: шок, гибель детей, чем и когда ответит Россия Гладков заявил об атаке ВСУ на центр Белгорода

Фото: МЧС РФ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 30 декабря сообщил в своем Telegram-канале об атаке со стороны ВСУ центра Белгорода. Руководитель региона также призвал всех жителей города спуститься в убежище. Чем ВСУ ударили по Белгороду, сколько погибших и раненых, как ответит Россия — в материале NEWS.ru.

Когда стало известно об ударе по Белгороду

Гладков в 15:15 мск 30 декабря сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. По его словам, украинская армия нанесла удар по жилому сектору, в результате чего погибли двое детей.

«ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие. Также есть попадание в жилой сектор. Все подробности позже», — написал Гладков.

В первых публикациях об атаке Telegram-канал Baza заявлял о погибшем взрослом мужчине и трех раненых. Тогда ресурс предположил, что один из снарядов ВСУ попал в каток. Кроме того, военкор Александр Коц уточнил в Telegram-канале, что прилеты снарядов зафиксированы в районе Соборной площади. Также, по его словам, удар украинской армии пришелся по кулинарии в центре Белгорода.

Фото: МЧС РФ

Почему ВСУ смогли нанести удар

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что ВСУ, пытаясь атаковать центр Белгорода 30 декабря, искали «слепые зоны» ПВО. Он не исключил, что украинские военные запустили снаряды с территории Харьковской области. По его мнению, действовать могли и агенты СБУ с территории Белгородской области.

«Предположу, радиолокационное поле не сплошное, могут быть слепые зоны. Кроме того, РЛС требует обслуживания, их могут иногда уводить на ремонт. Из-за этого БПЛА или ракета могут проскочить. Не исключу, что БПЛА запустили с территории Белгородской области агентами СБУ. Или с территории Харьковской области», — считает Матвийчук.

Сколько человек погибло в результате удара ВСУ по Белгороду

МЧС России в официальном Telegram-канале сообщило, что в результате удара ВСУ по Белгороду погибло 14 человек. Ведомство уточнило, что среди жертв 12 взрослых и двое детей.

«МЧС России: по уточненной информации, в Белгороде погибли 12 взрослых и 2 ребенка. Еще 108 человек, включая 15 детей, пострадали», — говорится в публикации.

Детский омбудсмен России Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале также заявила, что в результате атаки ВСУ по Белгороду ранения получили 17 детей, четверо из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

«По информации на данный момент: четверо детей в реанимации в тяжелом состоянии. Всего ранены 17 детей. Им оказывается вся необходимая помощь. По поручению президента России Владимира Путина в Белгород для оказания помощи вылетела бригада Минздрава России во главе с министром Михаилом Мурашко и группа МЧС России. При необходимости детей направят в федеральные клиники», — добавила Львова-Белова.

Фото: МЧС РФ

Что заявили в Минобороны России по поводу удара ВСУ по Белгороду

Пресс-служба Минобороны России заявила, что 30 декабря ВСУ предприняли попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по городу Белгороду двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Ведомство добавило, что в результате удара ВСУ погибли 12 взрослых и два ребенка, пострадали 108 человек.

«Средствами ПВО ракеты „Ольха“ и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire были перехвачены. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет „Ольха“ попали по городу Белгород. В результате на данный момент погибло 12 взрослых и два ребенка, а также пострадало 108 человек. В случае прямого попадания ракет „Ольха“ с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми», — уточнили в МО РФ.

Минобороны РФ добавило, что Киев пытается «отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать нас на подобные действия».

«Подчёркиваем, что Вооруженные силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. Будем действовать так и дальше. Это преступление не останется безнаказанным», — подытожило МО РФ.

Как на удар ВСУ по Белгороду отреагировал Кремль

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину доложили о произошедшем в Белгороде. По поручению главы государства туда вылетела бригада Министерства здравоохранения с главой ведомства Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

«Президенту Владимиру Путину доложено об ударе ВСУ по жилым кварталам Белгорода», — сказал Песков.

Фото: МЧС РФ

Что происходило в Белгороде в первые минуты после удара ВСУ

Очевидец удара ВСУ по Белгороду Виталий Сочкан заявил NEWS.ru, что центр города практически полностью оцеплен. По его словам, в столице региона много раненых людей, а также сгоревших автомобилей и поврежденных зданий.

«Центр города в основном весь оцеплен. Люди вышли на восстановление и уборку мусора: в центре города разбиты окна, стекла. Пострадало в центре очень много зданий, было попадание в трансформатор — в центре города отсутствует электричество. Очень много сгоревших автомобилей», — сообщил собеседник.

Он также рассказал, что повреждено здание администрации Белгородской области. Сочкан отметил, что во время атаки ВСУ люди отдыхали в центре города, где установлены каток и елка.

«Рядом центральный рынок, люди ходили за покупками в предновогодний день, народу была масса», — сказал мужчина.

Белгородцы пожаловались на закрытые бомбоубежища

Кроме того, жители Белгорода пожаловались на закрытые бомбоубежища после массированной атаки Вооруженных сил Украины по городу, сообщают местные Telegram-каналы. По словам граждан, на некоторых дверях висят замки. NEWS.ru отправил запрос в пресс-службу губернатора региона Вячеслава Гладкова, ответа пока не поступило.

Фото: МЧС РФ

Одна из жительниц рассказала, что спустилась в ближайшее укрытие спустя несколько минут после соответствующего объявления главы Белгородской области, однако дверь там была закрыта. При этом на табличке указано, что ключи находятся в одной из квартир жилого дома.

Тем временем по телефону доверия ГУ МЧС России по Белгородской области корреспонденту NEWS.ru сообщили, что не могут ответить на вопрос о закрытом бомбоубежище. Специалисты попросили обратиться в управляющую компанию.

«Вы где живете? У вас есть управляющая компания? У вас написано в квитке. Позвоните, пожалуйста, туда. За это отвечает не МЧС. Я вам на этот вопрос сейчас ответить не могу — почему у вас закрыто бомбоубежище. Позвоните в свою управляющую компанию», — ответили по телефону доверия.

Позже сотрудники одной из управляющих компаний Белгорода, которая обслуживает дома, где находятся укрытия, обещали открыть доступ к подвалам. Как сообщили NEWS.ru в диспетчерской службе УК РЭУ-9, в скором времени ситуация с закрытыми бомбоубежищами будет решена.

Читайте также:

Белгородцы пожаловались на закрытые бомбоубежища после мощной атаки ВСУ

Военэксперт объяснил, почему ВСУ смогли «дотянуться» до центра Белгорода

Военэксперт назвал оружие, которым ВСУ ударили по Белгороду 30 декабря

Десятки БПЛА, погибший белгородец: как ВСУ атакуют РФ 30 декабря