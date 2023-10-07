Удар «Точками-У», погибший белгородец: как ВСУ атакуют РФ 7 октября Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех «Точек-У» над Белгородской областью

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ВС РФ уничтожили украинские ракеты над Белгородской областью, сообщило Минобороны России в Telegram-канале. В ведомстве отметили, что снаряды были сбиты около 10:00 мск. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о гибели мирного жителя в результате обстрела ВСУ. Минобороны не комментировало эту информацию.

Что за украинские ракеты сбили над Белгородской областью

Над Белгородской областью были уничтожены три украинские ракеты «Точка-У», сообщает Минобороны РФ.

«Сегодня около 10:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением трех оперативно-тактических ракет «Точка-У», — говорится в публикации.

Гладков раскрыл обстоятельства гибели белгородца

Гладков сообщил в Telegram-канале о гибели мирного жителя в результате обстрела украинской армией поселка Уразово из РСЗО «Град». Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

«Сегодня утром ВСУ из РСЗО „Град“ обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа. К большому горю, один человек погиб — мужчина в момент обстрела находился на улице, от полученных ран он погиб на месте», — написал губернатор.

Фото: МО Украины

Он добавил, что в результате обстрела в поселке были повреждены 14 частных домов, хозпостройка, складское помещение и автомобиль «Газель». На месте ЧП работают сотрудники оперативных и аварийных служб.

Собянин рассказал о попытке ВСУ атаковать Москву

В Истринском городском округе был сбит беспилотный летательный аппарат, написал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, разрушений и пострадавших нет.

«Силами ПВО в Истринском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — заявил Собянин.

Столичные аэропорты Внуково и Шереметьево временно приостанавливали работу. Пауза длилась 15 минут, после чего обе воздушные гавани вернулись к обычному режиму.

В результате во Внуково было задержано 11 рейсов, отменено два. В Шереметьево задержали пять рейсов, отменили один. Согласно данным сервиса Flightradar24, все находившиеся в зоне ожидания самолеты пошли на посадку в аэропорты назначения.

Позже Минобороны РФ подтвердило, что силы противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Истринском городском округе. Дрон летел в сторону Москвы, говорится в Telegram-канале ведомства.

«7 октября в 05:05 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории Москвы и Московской области», — сказано в публикации.

Минобороны РФ сообщило об отражении атаки ВСУ на Крым

Малый ракетный катер Черноморского флота уничтожил беспилотник ВСУ на подлете к Крыму, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. В ведомстве уточнили, что БПЛА сбили в 10 километрах от юго-западного побережья полуострова.

«6 октября около 22:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА на объекты на территории Российской Федерации. Средствами ПВО малого ракетного катера Черноморского флота в 10 км от юго-западного побережья Крымского полуострова был обнаружен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат», — заявили в Минобороны.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что система ПВО отразила атаку с воздуха. Глава города подчеркнул, что ситуация находится под контролем служб и органов безопасности. Накануне вечером в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу.

ПВО отразила атаку ВСУ на Курскую область

Министерство обороны России сообщило, что в небе над Курской областью был сбит украинский беспилотный летательный аппарат. По БПЛА самолетного типа отработали дежурные средства ПВО, уточнили в ведомстве.

«Около 19:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил жителей, что в регионе работает система ПВО. Он отметил, что нельзя касаться обломков беспилотников при их обнаружении. По словам Старовойта, нужно обращаться в специальную службу.

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