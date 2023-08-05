Удар по танкеру, десятки снарядов по Донецку: как ВСУ атакуют РФ 5 августа ВСУ атаковали танкер SIG в районе Крыма и обстреляли десятками снарядов Донецк

Фото: МО Украины

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале об атаке дронов ВСУ на гражданский танкер РФ SIG. Он отметил, что несколько членов экипажа получили травмы. Минобороны РФ не комментировало эту информацию. Кроме того, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в Telegram, что три жителя республики получили ранения средней степени тяжести в результате обстрелов со стороны ВСУ. Детали инцидента с танкером и новые атаки ВСУ — в материале NEWS.ru.

ВСУ атаковали гражданский танкер

В 02:00 мск 5 августа Рогов сообщил, что в результате атаки морских дронов ВСУ получил повреждения гражданский российский танкер SIG. По его словам, судно подверглось нападению на удалении в 32 морские мили от Керченского пролива. В результате взрыва членов экипажа посекло стеклами. По предварительным данным, никто не пострадал.

Общественник добавил, что детонация из-за взрыва на корабле была видна с полуострова.

На помощь поврежденному танкеру отправилась группа спасателей из Новороссийска. Эту информацию подтвердили ТАСС в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска. Экипаж танкера находится в безопасности, решается вопрос о буксировке судна. Минобороны не подтверждало данную информацию.

Позже Рогов опубликовал запись переговоров экипажа танкера SIG. Как заявил один из членов команды, судно остается на плаву.

Какие повреждения получил танкер SIG

Федеральное агентство морского и речного транспорта сообщило, что танкер получил пробоину. На его борту находились 11 человек, разлива топлива не произошло. По информации ведомства, сообщение о ЧП появилось примерно в 00:28 мск. Пробоина образовалась в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта. Судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу.

Позднее Telegram-канал Baza опубликовал фотографии поврежденного танкера. На них видно залитое водой машинное отделение. Также выбиты стекла на капитанском мостике и повреждена часть обшивки корабля. Кроме того, в Сети появилось видео удара по танкеру. Минобороны РФ не подтверждало подлинность фото и видео.

Причастна ли СБУ к атаке на SIG

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк намекнул на то, что Киев может быть причастен к атаке дронов в Керченском проливе и повреждению танкера.

«Любой „хлопок“, происходящий с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу», — говорится в Telegram-канале СБУ.

ВСУ выпустили по Донецку десятки снарядов

Пушилин сообщил, что 4 августа в результате обстрелов со стороны ВСУ ранения средней степени тяжести получили три человека в Петровском и Киевском районах Донецка, двое из них — при разрыве кассетного боеприпаса. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Повреждены девять жилых домостроений в Донецке и Александровке, а также два объекта гражданской инфраструктуры в Петровском районе столицы республики и Никитовском районе Горловки. [ВСУ] совершено 58 обстрелов, выпущено 227 боеприпасов, применялась реактивная артиллерия калибра 122 мм, а также ствольная артиллерия калибра 152 и 155 мм», — рассказал Пушилин.

В ЛНР из-за обстрела ВСУ погиб человек

Один человек погиб, трое пострадали в результате обстрела ВСУ Кременной в ЛНР, сообщил глава администрации Кременского района Вячеслав Третьяков в своем Telegram-канале. Кроме того, были повреждены три жилых домостроения.

«В очередной раз в результате <...> обстрелов [ВСУ] жилой инфраструктуры города Кременная было повреждено три жилых домостроения. Погиб один мирный житель, трое получили ранения», — написал Третьяков.

Фото: t.me/glavakrm

Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на Курскую область

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что на Курскую область была совершена новая атака. По данным канала, были слышны взрывы в районе Рыльска.

«Только что прогремел взрыв в районе города Рыльска. Полчаса назад о первой атаке сообщил губернатор Р. Старовойт», — написали военкоры в Telegram-канале. Минобороны России не комментировало эту информацию.

По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство в районе Рыльска. По его данным, были выбиты стекла в двух административных зданиях и в Покровском храме.

«С украинского беспилотника сбросили в Рыльске взрывные устройства. К счастью, пострадавших нет. Повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стекла в Покровском храме. На месте работают представители силовых структур и следственных органов. Напоминаю о мерах безопасности: если вы обнаружили обломки, не трогайте их и сообщите по телефону 112», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

ВСУ обстреливают Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков привел в своем Telegram-канале статистику обстрелов ВСУ территории региона за 4 августа:

В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 14 артиллерийских снарядов, по селу Лозовому — четыре мины, по селу Журавлевка — два артиллерийских снаряда. Также на Журавлевку сбросили с БПЛА две гранаты. В селе Солнцевка с БПЛА сбросили одну гранату. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

В Борисовском районе из миномета обстреляна окраина села Богун-Городок — зафиксировано 10 прилетов. Обошлось без последствий.

В Валуйском городском округе в селе Новопетровка с БПЛА сбросили два осколочных боеприпаса. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпустили 33 минометных и три артиллерийских снаряда. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Сурково — зафиксировано два прилета. По селу Новая Таволжанка и хутору Панков выпустили по семь минометных снарядов. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

Минобороны РФ не комментировало данные сообщения.

Фото: МО Украины

Что за дрон двигался в направлении Севастополя

Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в открытом море в севастопольской морской зоне «флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение. Принимаются все необходимые меры по его уничтожению». Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

«Спецслужбами принято решение об ограничении движения яликов из Балаклавы на пляжи и обратно. Эвакуироваться с пляжей не надо, ситуация находится полностью под контролем флота. Оставайтесь на местах и не допускайте паники. Ориентировочно после 13.00 ограничение на движение будет снято и водный транспорт вновь начнет осуществлять свою работу», — добавил Развожаев.

Он также призвал граждан доверять только официальным источникам информации.

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